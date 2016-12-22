Giyilebilir ürünler pazarının 2016’da ciddi anlamda gelişmesi bekleniyordu. Ancak eMarketer’ın verilerine göre, pazar bu beklentilerin uzağında bir yıl geçirdi. eMarketer, geçtiğimiz yılın ekim ayında pazarın 2016’da yüzde 60 oranında büyümesini öngörüyordu. Ancak gerçek büyüme oranı, bu rakamın fazlasıyla altında kaldı. Akıllı saat ve fitness takip cihazlarından oluşan giyilebilir ürün pazarı, 2016’da yüzde 24,7 oranında büyüyebildi.

Akıllı saatlerin beklenen ilgiyi görmemesinde bu cihazların kendilerine özgü bir özelliğe sahip olmaması en önemli faktör olarak öne çıkıyor. Bu ürünlerdeki sağlık odaklı özelliklerin büyük kısmına fitness takip cihazları üzerinden de erişilebiliyor. Buna ek olarak, akıllı telefonlar da akıllı saatlerdeki özelliklerin büyük kısmını hatta daha fazlasını barındırıyor.

ABD’de her ay 39.5 milyon yetişkin en az bir kez akıllı saat takıyor. eMarketer, bu rakamın 63.7 milyon seviyesinde olmasını öngörmüştü.

Giyilebilir ürünler fiyatları nedeniyle de ivme kazanmakta zorlanıyor

Yüksek fiyat etiketleri de, akıllı saatlerin ve genel olarak giyilebilir ürünlerin beklenen ivmeyi kazanmasını engelleyen faktörler arasında sayılıyor. Hali hazırda ABD nüfusunun yüzde 15,8’lik kısmının bir giyilebilir ürüne sahip olduğu belirtildi. 2020’de ise bu oranın yüzde 21,1’e yükselmesi öngörülüyor.