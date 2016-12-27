Birçok lüks akıllı telefon üreticisi normal bir cihazı daha üstün nitelikli materyallerle ve birtakım özel servislerle donatarak onu “lüks” kesime hitap eden bir telefon olarak lanse ediyor. Halbuki Çinli bir üretici olan Gionee, daha farklı bir yaklaşım izliyor. Eklediği gerçekten üstün bir özellik ile telefonun üstün değerli sıfatını gerçekten hak etmesini sağlıyor. Gionee M2017 modelinden bahsediyoruz.

Gionee’nin yeni akıllı telefonu metal ve deri birleşimi gövdesinin içinde 7000 mAh gibi devasa kapasiteye sahip bir pil barındırıyor. 5.7 inç ekranlı telefonun pili çoğu tabletin taşıdığı pilden daha yüksek kapasiteli olmasıyla da dikkat çekiyor. Çinli şirketin belirttiğine göre, bu telefon 32 saate yakın konuşma süresi ve 26 saate kadar aralıksız video izleme imkanı sunuyor. Diğer bir deyişle bu telefonu şarj etmeye ihtiyaç duymadan 3-4 gün çok rahat şekilde kullanmak mümkün oluyor. Gionee’nin hedeflediği kitlenin uzun uçuşlara çıktığını düşünecek olursak, pil ömrü önemli bir kriter hâline geliyor. Bununla birlikte çoğu uçağın first class veya business class koltuklarında şarj için USB girişinin bulunduğunu da unutmayalım.

M2017’nin diğer özellikleri de pil kapasitesi gibi güçlü görünüyor. Kavisli quad HD AMOLED ekran, 6 GB RAM, en az 128 GB dahili hafıza, 8 megapiksel ön kamera, 12 megapiksel ve 13 megapiksellik iki adet arka kamera sayesinde iPhone 7 Plus gibi iki kat optik yakınlaştırma imkanı gibi özellikler bu telefonda mevcut. Ayrıca telefonun ön yüzüne bir parmak izi okuyucusu da yerleştirilmiş.

Her şey bu kadar iyiyken Gionee’nin bu telefona Snapdragon 653 gibi orta sınıf bir işlemci eklemesi hiç olmuyor. Hiç şüphesiz, bu yeni Qualcomm işlemcisi de iyi performans sunacaktır, ancak Snapdragon 821 gibi bir işlemci bu telefona daha çok yakışırdı. Herhâlde Gionee, pil ömrü konusunda hedeflediği değerleri tutturmak için işlemciden ödün vermeyi tercih etti.

Gionee M2017 Android telefonu 6 Ocak tarihinden itibaren Çin’de satışa sunulacak. Telefonun Çin dışında satışa sunulması beklenmiyor. 128 GB’lık versiyonu 6999 yuan (yaklaşık 3539 TL) karşılığında satılacakken, 256 GB’lık versiyonunun fiyatı birden 16999 yuan (yaklaşık 8595 TL) seviyesine fırlıyor. Bu fiyatlarla Gionee, Vertu veya Lamborghini gibi lüks akıllı telefon üreticilerinin cihazlarının fiyat seviyesine epey bir yaklaşmış olsa da, onlarınkinden ucuz seçenekler sunmayı sürdürüyor.