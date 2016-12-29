Gigabyte Brix serisi bilgisayarlarına bir yenisini daha ekledi. BRIX-GZ1DTi7 adını taşıyan yeni bilgisayar, garip tasarımıyla dikkat çekmeyi başarıyor. Yeşil tel örgüsü, oval geçiş bölümü ve parlayan LED ışıklarıyla BRIX-GZ1DTi7 de son zamanlarda yükselen değer haline gelen tuhaf tasarımlı oyun bilgisayarları arasında yerini alıyor.

Guru3D.com sitesinde yer alan habere göre, Gigabyte’ın yeni bilgisayarı bünyesinde oldukça büyük bir güç barındırıyor. BRIX-GZ1DTi7’de altıncı nesil Intel Core i7 işlemci bulunuyor. Bu işlemciye Nvidia GeForce GTX 1070 veya GTX 1080 grafik işlemcilerinden biri eşlik ediyor. 16 GB RAM, 240GB M.2 SSD ve 1TB HDD de cihazın bileşenleri arasında yer alıyor.

Gigabyte, yeni bilgisayarının sıra dışı tasarımını, kısmen de olsa, soğutma mekanizmasıyla açıklıyor. Havayı PC’nin altından alan soğutma mekanizması, üstünden dışarı veriyor.

Gigabyte Brix serisinin yeni üyesinin çıkış tarihini henüz açıklamadı

Tasarımındaki tuhaflık bir kenara bırakılırsa Gigabyte BRIX-GZ1DTi7, kolay taşınabilen iyi bir bilgisayar olarak dikkat çekiyor. Gigabyte, yeni oyun bilgisayarının fiyatı ve piyasaya çıkış tarihi konusunda şimdilik bilgi vermedi.