Google 2014 yılının I/O etkinliğinde Android One girişiminin duyurusunu gerçekleştirmişti. Bu projesiyle gelişmekte olan ülke pazarlarını hedefleyen Google, yerel üreticilerle işbirliği yaparak Nexus cihazlarında olduğu gibi saf Android deneyimini, kendi belirlediği donanım özelliklerine sahip cihazlarla birlikte sunarak bu pazarlarda epey yoğun ilgi gören giriş seviyesi Android cihazları arasında kendi kontrolünde olan seçeneklerle bulunmayı hedefliyordu. Bu hedef doğrultusunda öncelikle Hindistan’da Android One cihazlarının çıktığını gördük. Bu yılla birlikte Android One projesi Türkiye’de de faaliyete geçti. Üstelik Google burada kendisine General Mobile gibi, buradaki tüketiciler tarafından fazlasıyla bilinen ve ilgi gören bir markayı seçerek doğru ve sağlam bir adım atmış oldu. Bu işbirliğinin ilk ürünü olan General Mobile 4G‘nin ve Android One markasının reklamlarını şu sıralar etrafta sıklıkla görüyor olmalısınız. Bir süredir kullandığımız yeni Android One akıllı telefonuyla ilgili detayları yazının devamındaki incelemede bulabilirsiniz.

General Mobile 4G tasarım anlamında fark yaratan bir telefon değil. Giriş seviyesi diğer telefonların havasında bir tasarımı mevcut. Sadece arkadaki suni deri kapağın biraz farklılık kattığını söylemek mümkün. Siyah ve beyaz renk seçeneklerine sahip olan bu telefonun özellikle beyaz rengi çekici duruyor. Ancak elimizdeki siyah renkli versiyonunun da fena olmadığını söyleyebiliriz.

140.5 x 69.75 x 9.3 mm.’lik boyutlara ve 135 gr. ağırlığa sahip olan General Mobile 4G’nin ergonomik olarak nitelendirebiliriz. Arka yüzün kenarlara doğru hafif konikleşmesi sayesinde bu telefon avuç içine rahat şekilde oturuyor. Telefonu tek elinizle tuttuğunuzda baş parmağınız 5 inç ekranın büyük kısmına zahmetsiz şekilde erişecektir. Cepte taşıma noktasında da General Mobile 4G’nin herhangi bir zorluk çıkarmadığını görüyoruz.

5 inç ekranın altında herhangi bir tuş görmüyoruz. Üstte yer aşan ahize hoparlörü küçük, biraz eski telefonların ahize hoparlörünü hatırlatıyor. Sol tarafta LED durum lambası, sağda da 5 inç ön kamera bulunuyor. General Mobile 4G’nin kenarları metal görünümlü iki adet ince çerçeve ve bunun arasındaki plastik çerçeveyle çevreleniyor. Bu yapının telefona biraz daha çekici hava kattığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Sağ kenarda ses ve güç butonları yukarıdan aşağı doğru, birbirine yakın şekilde sıralanıyor. Altta bir çift ızgara göreceksiniz, ancak bunlardan sadece sağdaki hoparlör işlevi görüyor, ses çıkışı yeterli seviyede ve yüksek seste patlama yapmıyor; mikrofon da diğerine gizlenmiş olmalı. Bunların ortasında microUSB portu var. Arka kapağı açmak için de bu portu sayesinde oluşturulmuş olan boşluğu kullanıyorsunuz. Üst kenarda da 3.5 mm. kulaklık jakı ve ikinci mikrofonu görüyoruz.

General Mobile 4G’nin suni deri yüzeyli çıkarılabilir kapağı Samsung’un geçen yıllarda gördüğümüz deri kapaklı telefonlarını akıllara getiriyor. Kapağı kaldırmak kolay, ancak birkaç sefer çıkarıp taktıktan sonra hafif oynamalar hissetmeye başlayabilirsiniz. Kapağın altında 2500 mAh kapasiteli çıkarılabilir pil bulunuyor. microSIM ve microSD kart yuvalarına erişmek için öncelikle pili yerinden çıkarmanız gerekiyor. 13 megapiksel arka kamera üste doğru ortalanacak şekilde konumlanmışken bunun altında çift LED flaşın yer aldığını görüyoruz. Biraz altta General Mobile logosu bulunurken daha da aşağıda yer alan Android One logosuyla General Mobile 4G’nin bir Android One telefonu olduğu simgeleniyor.

General Mobile 4G’nin 5 inç IPS ekranı 1280 x 720 piksel çözünürlüklü ve 16.7 milyon renk desteği sunuyor. Oncell teknolojisinin de kullanıldığı, böylelikle ekranın daha da inceldiği ve Gorilla Glass cam yüzeye daha yakın durduğunu görüyoruz. 400 cd/m2 parlaklıkla karşımıza ortalamanın üstü parlaklığa sahip bir ekran var. Güneş ışığı altında iyi bir görüş sunan General Mobile 4G’nin ekranı aynı zamanda oldukça geniş görüş açılarına sahip. 720p çözünürlüğün de 5 inç ekranda gayet tatmin edici bir görsel deneyim sunduğunu, yazıların ve resimlerin keskinliklerinin gözü rahatsız etmediğini görüyoruz. Kısacası General Mobile 4G’nin ekranı fiyat segmentindeki telefonlarla karşılaştırıldığında aradan rahatlıkla sıyrılacak yeterlilikte.

General Mobile 4G Android One serisinin ikinci neslinin başlangıcını temsil eden telefonlar arasında bulunuyor. Teknik özellikler bakımından Google’ın çıtayı biraz daha yükselttiğini General Mobile 4G sayesinde görüyoruz. Qualcomm’un 64-bit tabanlı 1.2 GHz dört çekirdekli Snapdragon 410 işlemcisiyle çalışan bu telefonda Adreno 306 GPU, 2 GB RAM ve 16 GB dahili hafıza mevcut. microSD kart yuvası sayesinde depolama alanını daha da artırabilirsiniz.

Teknik özellikler bakımından General Mobile 4G’nin giriş seviyesi Android telefonlarının ortalamasının biraz üzerinde olduğunu görüyoruz. AnTuTu ve GeekBench 3 benchmark testlerine baktığımızda bu telefonun çok yüksek puanlar almadığını görüyoruz. Yine de, AnTuTu’da elde edilen 21000 civarındaki puanla kendi segment ortalamasının biraz üstünde olduğunu görüyoruz. Benzer bir durum GeekBench 3 için de geçerli.

İş pratiğe dökülünce General Mobile 4G’nin performansının vasatın biraz üstünde olduğunu görüyoruz. Saf Android sürümünün gelmesi, herhangi bir arayüz özelleştirmesi, bileşen veya geçiş efektiyle telefonun şişirilmemesi sayesinde gereksiz yere performans kaybı söz konusu olmuyor. Genel olarak Android kullanıcı arayüzünde gezinti, seyrek de olsa rastladığımız gecikmeler dışında, pürüzsüz ve takılma olmadan gerçekleştiriyor. Chrome internet tarayıcısının da web sitelerini yüklemede ve göstermede sorun çıkarmadığını görüyoruz.

Asphalt 8: Airborne gibi yüksek profilli oyunları General Mobile 4G’de oynadığımızda takılmanın olmadığını, oyunun sorunsuz oynandığını görüyoruz. Ancak söz konusu grafik hızı ve kalitesi olduğunda durumun üst sınıf akıllı telefonların uzağında olduğunu kabul etmek gerekiyor. Kamera uygulamasında birtakım pürüzlerin olduğunu gözlemledik, bir keresinde kamera uygulamasını açıp fotoğraf çekmek istediğimizde General Mobile 4G kendini yeniden başlattı. Ayrıca ara sıra kameranın biraz ağır işlediğini gözlemledik. Buna kameralar hakkında daha detaylı konuşurken tekrar değiniriz.

General Mobile 4G’de yukarıda da belirttiğimiz gibi 2500 mAh kapasiteli pil bulunuyor. 5 inç ekranın çok yüksek çözünürlüklü olmaması, ayrıca Snapdragon 410 işlemcinin düşük güç tüketimli tabiatı sayesinde General Mobile 4G’nin pil tüketimi konusunda fazla cömert davranmadığını görüyoruz. Normal yoğunluklu kullanımda General Mobile 4G’nin iki güne yakın bir tek şarjda çalışma ömrü performansı sunacağını söyleyebiliriz.

Kablosuz bağlantı tarafına baktığımızda listenin bir hayli zengin olduğunu görüyoruz. 802.11b/g/n Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Wi-Fi HotSpot, Bluetooth 4.0, A-GPS destekli GPS gibi çoğu Android telefonunda gördüğümüz kablosuz bağlantı niteliklerine ek olarak 42 Mbps maksimum indirme hızını destekleyen HSDPA 3G desteği de mevcut. Tabii bir de telefona adını veren 4G desteği var. General Mobile 4G ile saniyede 150 Mbps maksimum indirme hızı destekli 4G LTE bağlantısı kurmak mümkün. Gelecek yıl Türkiye’de hayata geçmesi planlanan 4G servislerinden General Mobile 4G sahipleri, telefonlarını değiştirme ihtiyacı duymaksızın yararlanabilecekler.

Her ne olursa olsun, General Mobile 4G’yi farklı kılan en önemli unsur onun aslında bir Google telefonu olması. Android One projesinin bir parçası olduğu için General Mobile 4G Google’dan büyük destek görüyor. Android 5.1.1 Lollipop ile, yani şu anki en güncel Android sürümüyle yüklü olarak gelen General Mobile 4G, önümüzdeki en az 18 aylık süre boyunca güncellemeler konusunda öncelikli bir cihaz olacak. Android Lollipop’un ve M’in bundan sonraki sürümlerinin geldiği ilk telefonlardan bir tanesi General Mobile 4G olacak. Yazılım güncellemeleri Android kullanıcılarının en fazla önem verdiği konular arasında bulunuyor. İşte General Mobile 4G bu açıdan epey avantajlı görünüyor. Üstelik bu telefonun General Mobile’ın elini de epey rahatlatacağını söylemek gerekiyor, ne de olsa güncellemelerden bizzat Google sorumlu olacak. Bu arada General Mobile 4G’ye güncellemeler kablosuz bağlantı üzerinden ulaştırılıyor, yani güncelleme süreci de bir hayli pratik olacak.

Güncellemeler konusunda hız ve öncelikli yaklaşımın dışında General Mobile 4G’de saf Android arayüzünün sadeliğini görüyoruz. Android’in saf arayüzü bizce en güzeli ve General Mobile 4G sayesinde bunun zevki sonuna kadar yaşanıyor. Telefon, Messenger, Chrome ve Kamera uygulamarıyla Uygulama Menüsü kısayolu ana ekranın alt kısmında sabit olarak duruyor. Ayrıca telefonun ana ekranında Google, Oluştur, Oynat olmak üzere üç farklı klasör var. Bu klasörler altında Haritalar, Gmail, Google+, Takvim, Fotoğraflar, YouTube, Hangouts, Çeviri, Dokümanlar, Sheets, Slaytlar, Drive, Keep, Play Müzik, Play Oyunlar, Play Kitaplar ve Play Gazetelik uygulamalarını görüyoruz. Anlayacağınız Google’ın bireysel kullanıcılara hitap eden çoğu uygulaması bir Android One telefonu olan General Mobile 4G’de yüklü olarak sunuluyor.

General Mobile 4G’nin sayfalı yapıdaki uygulama menüsüne baktığımızda yukarıda saydığımız uygulamaların serpiştirildiğini görüyoruz. Buna ek olarak Google Play Store’dan da istediğiniz oyun ve uygulamayı indirebilirsiniz. General Mobile’ın yüklediği GM Asistan uygulaması sayesinde cihazın durumunu görebilir; arka plandaki uygulamaların durumunu görüp gereksizleri kapatma, gereksiz dosyaları temizleme gibi bakımları yapabilir, performansı artırabilirsiniz. Yine GM’in yüklediği StoreOID uygulaması da çeşitli kategoriler altında sunduğu uygulama tavsiyeleri sayesinde General Mobile 4G sahiplerine kendileri için en yararlı uygulamaları bulmaları konusunda yardımcı oluyor.

Kameralara baktığımızda çoğu orta sınıf Android telefonunda gördüğümüz 13 megapiksel arka ve 5 megapiksel ön kamera ikilisinin General Mobile 4G’de de yer aldığını görüyoruz. Arkadaki kamera 4x dijital zum, otomatik odaklama ve çift LED flaş gibi özelliklere sahip. Kamera arayüzü olarak Google’ın Kamera arayüzünü görüyoruz. Google Play Store’dan da dağıtılan bu kamera uygulaması nitelik bakımından diğer kamera arayüzlerinden biraz geride kalıyor. Ancak sade ve çeşitli dokunmatik hareketlerle kontrol edilen bir arayüzü var.

Kamera uygulaması açıkken parmağınızı ekranın sol kenarından ortaya doğru sürüklediğinizde karşınıza çeşitli kamera modları çıkacak. Photo Sphere ile bulunduğunuz noktadan çektiğiniz bütün farklı bölgelerin fotoğraflarını birleştirebilir ve bir fotoğraf küresi oluşturabilirsiniz. Panorama ise fotoğraf küresinin iki boyutlu hâli gibi düşünülebilir. Lens Bulanıklığı sayesinde ön plandaki nesneye odaklanılan, arkası bulanık, yani alan derinliği yaratılmış fotoğraflar çekmeniz mümkün oluyor. Bunlara ek olarak standart Kamera ve Video modlarını da görüyoruz. Kamera modlarının bulunduğu menüyle aynı ekranda yer alan ayarlar ikonuna tıkladığınızda açılan ayarlar menüsü içinde fotoğraf ve video çözünürlüğü, vb. ayarları bulabilirsiniz. Öte yandan Kamera uygulaması içinde yer alan üç nokta yan yana şeklindeki işaret de ön ve arka kamera arasında geçiş, kılavuz çizgileri, flaş gibi kamera araçlarına erişimi sağlıyor.

General Mobile 4G’nin kameraları çözünürlük bakımından güçlü, ancak söz konusu performans olunca durum biraz değişiyor. Kamera uygulaması biraz ağır çalışıyor, odaklamanın yapılması 2-3 saniye alabiliyor. Öte yandan çekim tuşuna bastığınızda fotoğraf çekimi 1-1,5 saniye içinde gerçekleşiyor. HDR modu açıkken fotoğraf çekiyorsanız, General Mobile 4G’yi sabit tutmaya bakın. Öte yandan kameranın makro modunda odaklaması o kadar yüksek performans göstermiyor, eğer rüzgarlı bir havada çiçek fotoğrafı çekmek istiyorsanız, dalların hareketi odaklamayı epey zorlaştıracaktır. Buna ek olarak düşük ışıklı ortamlarda da hafif el titremeleri bile çekilen fotoğraflarda bulanıklıklara neden oluyor. Saydığımız bu hususlar dışında General Mobile 4G’nin kamerası ışık şiddeti yeterli olduğunda aydınlık fotoğraflar üretiyor, ancak renklerin biraz solgun olduğunu söylemek gerekiyor. Öndeki 5 megapiksel kameranın düşük ışık performansı fena sayılmaz, ayrıca detayları sunma konusunda da, nispeten yüksek çözünürlüğü sayesinde tatmin edici sonuçlar veriyor.

Video tarafında ön kameranın 720p, arka kameranın da 1080p video kayıt imkanı sunduğunu görüyoruz. Video kaydı konusunda General Mobile 4G fotoğraf çekimine göre daha iyi sonuçlar veriyor. Görüntü sabitleme sistemi olmasa da, videolar yeteri kadar durağan görünüyor. Bazı dijital görüntü sabitleme sistemlerinin oluşturduğu ve yapay durduğu belli olan dalgalanmaları görmüyoruz.

Giriş seviyesi Android pazarı rekabetin fazlasıyla yaşandığı bir ortam. Gelişmekte olan bütün ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de durum böyle. General Mobile da bu segmentin önemli oyuncularından bir tanesiydi. Zaten daha önce piyasaya çıkan Discovery serisi cihazlarla General Mobile Türkiye akıllı telefon pazarının iddialı oyuncularından biri hâline gelmişti. Google’ın Android One projesi için General Mobile’dan daha uygun bir ortak olamazdı.

Türkiye’deki Android kullanıcılarına baktığımızda güncellemeleri yakından takip ettiklerini, bir an önce yeni sürümlere geçiş yapmak istediklerini görüyoruz. Ancak güncelleme süreci o kadar kolay olmuyor, özellikle durum Android için daha da karışık. Lollipop çıkalı aylar olsa da, giriş segmentindeki çoğu mevcut telefonda KitKat veya daha eski sürümlerin çalıştığını söylemek yanlış olmaz. İşte General Mobile 4G’nin esas farkı burada ortaya çıkıyor.

720p ekran, dört çekirdekli Snapdragon 410 işlemci, 13 megapiksel arka kamera, 5 megapiksel arka kamera gibi teknik özellikler barındıran cihazları belki 699 TL’den biraz daha fazla ödeyerek bulabilirsiniz. Ancak yeni bir Android sürümü çıktığında, bunu fazla beklemeden, üstelik Google’dan alacak olmak her telefonun ortak özelliği değil. General Mobile 4G sahiplerinin en önemli avantajı en az 18 ay boyunca çıkacak Android güncellemelerine en erken ve hızlı şekilde ulaşmak olacak. Onun dışında Google uygulamalarıyla güçlendirilmiş saf Android deneyimi de General Mobile 4G’de verimliliği artırıyor. Performans günlük işleri görecek, multimedya uygulamalarını ve oyunları düzgün çalıştıracak yeterlilikte. Ancak kameralar için yazılımsal anlamda bazı iyileştirmeler yapmak gerekiyor.

Eğer bugünlerde bir Android telefonu satın almayı düşünüyorsanız, General Mobile 4G sayesinde cebinizden fazla çıkarmadan, üstelik Google ayrıcalıklı bir telefona sahip olabilirsiniz.