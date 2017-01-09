Samsung uzun zamandır beklenen Gear giyilebilir aksesuarları için iOS uygulamasını yayınladı. Gear S iPhone uygulaması Samsung’un Gear S2 ve Gear S3 akıllı saatleri ve Gear Fit 2 fitness takipçisinin Apple‘ın akıllı telefonlarına bağlanmasını sağlıyor. Bu uygulama çıkmadan önce Gear cihazları sadece Android cihazlarıyla uyumlu oluyordu.

Samsung, Gear S uygulaması sayesinde akıllı saatlere uygulamalar indirip yüklemenin mümkün olacağını söylüyor. Bunun yanı sıra sağlık ve fitness verilerini S Health ile eşleştirme imkanı da bulunuyor. Gear Fit iPhone uygulaması ise iPhone’daki bildirimleri cihazda gösteriyor, ayrıca S Health üzerindeki sağlık verilerini eşleştiriyor.

Her ne kadar yeni uygulamalar Samsung’un giyilebilir cihazlarına eksiksiz iOS uyumluluğunu getirirken, cihazın tüm ürünlerini hâlâ desteklemiyor. Örneğin IconX kablosuz kulaklıklar gibi en yeni giyilebilir Samsung ürünlerinden bir tanesi, yeni uygulamaların çıkışına rağmen hâlâ iPhone desteğine resmen sahip değil.

Samsung, Gear S iPhone uyumluluğu için ilk işareti 2015 yılında, Gear S2’yi tanıtırken vermiş, geçen yıl bu zamanlarda ise de giyilebilir ürünleri için iOS desteğini sunacağını resmen açıklamıştı. 2016’nın ikinci yarısında iPhone desteği için bir beta programı başlatan şirketin, beklenen uygulamalarını yayınladığı haberi geçen hafta içinde çıkmış, ancak Samsung’dan henüz testlerin bitmediği açıklaması gelmişti.

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Samsung Gear S iPhone uygulamalarının yayınlanmasıyla birlikte Güney Koreli şirketin giyilebilir cihazları Apple Watch’a karşı biraz daha zemin kazanmış oldu.