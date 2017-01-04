Özellikle zorlu doğa koşullarında kullanım amacıyla tasarlanan akıllı saatler, genellikle kalın kasalara sahip oluyor. Ancak CES 2017’de görücüye çıkan Garmin fenix5 serisi akıllı saatler, küçük kasalarıyla bu tercihten farklı bir noktada duruyor. Garmin’in yeni akıllı saatlerinin kadran çapı 4 ila 5 santimetre arasında değişiyor. Bu da bir önceki Fenix3 serisine kıyasla 1.2 santimetrelik bir küçülme anlamına geliyor.

Garmin fenix5 serisindeki saatler 5, 5X ve 5S adını taşıyor. Her üç modelin tasarımında da saatlerin gündelik yaşamda kullanımının dikkate alındığı belirtiliyor. Akıllı saat modunda cihazların pil ömrü sekiz gün ila iki hafta arasında değişiyor. GPS’in sürekli açık olduğu durumlarda ise pil ömrü 13 ila 24 saat arasında bir süreye iniyor. 100 metreye kadar suya dayanıklı olan akıllı saatler, tıpkı Garmin’in diğer akıllı saatleri gibi, günlük aktiviteleri takip edebiliyor. fenix5 serisi akıllı saatler, şirketin Connect IQ uygulama platformuyla birlikte çalışabiliyor.

fenix5’i Garmin’in diğer ürünlerinden ayıran ise boyutları oluyor. Garmin fenix5 serisi, şirketin daha önce piyasaya sürdüğü akıllı saatlere kıyasla daha hafif ve küçük olmalarıyla dikkat çekiyor. Ancak bu durum herhangi bir fonksiyon kaybına yol açmıyor. Örneğin, fenix 5’in çapı sadece 47 mm. olsa da, fenix 3HR ile aynı kalp atış hızı ve aktivite takip özelliklerini de bünyesinde barındırıyor. Saat için kullanıcılara deri, metal ve silikon kayış seçenekleri sunuluyor. Küçük bilekliler için hazırlanan fenix 5S’te ise kadran çapı 42 mm.’ye düşüyor. Kullanıcılar hem 5’te hem de 5s’te ekran camı için standart mineral versiyon ile çiziklere karşı dayanıklı safir versiyon arasında tercih yapabiliyor.

fenix 5X, üçlemenin en büyük modeli konumunda. 51 mm.’lik bir ekran çapına sahip olan 5X, diğer modellerden farklı olarak harita özelliklerini bünyesinde barındırıyor. Bu versiyonda çiziklere karşı dayanıklı safir cam standart olarak sunuluyor.

Garmin fenix5 modelleri yılın ilk çeyreğinde satışa sunulacak

Garmin fenix5 serisi akıllı saatler, yılın ilk çeyreği itibarıyla raflarda yerini alacak. 5 ve standart 5s için 600 dolar ödemek gerekecek. 5 ve 5s’in safir camlı versiyonları ve 5x’in fiyat etiketinde ise 700 dolar yazacak.