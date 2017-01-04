Garmin Drive adını taşıyan navigasyon sisteminin yeni versiyonunu CES 2017’de duyurdu. Yeni versiyonda sunduğu özelliklerle sürüş güvenliğini artırmayı hedefleyen Garmin, sürücülerin gerçek zamanlı olarak iletilen yol bilgilerini daha emniyetli biçimde görmesini sağlayacak.

Drive, bundan böyle sürücüleri keskin virajlar, hemzemin geçitler ve kırmızı ışık kameraları konusunda uyaracak. Garmin’in Real Directions özelliğiyse yol bilgilerinin yanına bağlamsal notlar ekleyecek. Söz konusu notlarda anıtsal yapılardan veya büyük binalardan bahsedilecek. Böylelikle sürücülerin aradıkları adresleri bulmaları kolaylaşacak. Live Track özelliği ise sürücülerin araçlarının konumlarını aile ve arkadaşlarıyla paylaşmalarını mümkün kılıyor.

Garmin Drive, Bluetooth aracılığıyla akıllı telefonla eşleştirilebiliyor. Böylelikle telefondaki uygulamalar da Drive’a gerçek zamanlı trafik ve park yeri bilgilerini aktarabiliyor. Garmin Watch Link uygulaması ise sürücülerin giyilebilir ürünlerin yardımıyla otomobillerinin park yerlerini bulmasını sağlıyor.

Bu imkanların hepsini sunan Drive Smart, aynı zamanda evdeki Wi-Fi ağına da bağlanabiliyor. Böylelikle yazılım güncellemeleri ve yeni haritalar hızlı biçimde indirilebiliyor. Navigasyon ekranı üzerinden gelen çağrıları ve kısa mesajları yönetmeyi mümkün kılan Drive Smart, telefon Bluetooth’a bağlıyken eller serbest kontrol imanı da sunuyor.

Garmin Drive navigasyon sistemleri şubatta satışa sunulacak

Garmin Drive Assist ise Smart’ın özelliklerinin üzerine bir de yol kamerası ekliyor. microSD kart ile birlikte gelen bu kamera, sadece trafiği izlemekle yetinmiyor. Aynı zamanda çarpışma önleme ve şerit ihlâli uyarı sistemleri de kamera üzerinden işliyor. Önümüzdeki ay satışa sunulacak Drive sistemlerinin fiyatı, 150 ila 330 dolar arasında değişecek.