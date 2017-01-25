Apple, 2013’te yayınladığı iOS 7 ile standart getirilmiş oyun kumandaları için entegre destek sunmaya başlamıştı. O günden bu yana pek çok şirket, MFi (iPhone için yapılmıştır) etiketi taşıyan Apple onaylı oyun kumandaları geliştiriyor. Ancak buna rağmen, iOS üzerindeki oyun deneyiminde butonlar üzerine kurulu yaklaşım önemli bir yer elde edebilmiş değil. Gamevice iPhone için geliştirdiği yeni oyun kumandasıyla bu konuda şansını bir kez daha deniyor.

Bir süredir iPhone ve iPad için oyun kumandaları üreten Gamevice, iPhone için geliştirdiği en yeni oyun kumandasını görücüye çıkardı. Yenilenen kumanda, iPhone 7 desteğini beraberinde getiriyor.

Bu doğrultuda kumandanın dış tasarımını yenileyen şirket, 3.5 mm. kulaklık jakını iPhone 7 sahiplerine tekrar sunuyor. Lightning girişi ise iPhone’un Gamevice üzerinden şarj edilmesini mümkün kılıyor. Yeni Gamevice’ı ayrıca şarj etmek de gerekmiyor. Şirketten yapılan açıklamada, yeni oyun kumandasının iPhone’dan doğrudan güç almayacağı ve sadece standart bir kulaklık kadar güç tüketeceği belirtildi.

Gamevice iPhone 7 uyumlu oyun kumandasını önümüzdeki hafta satışa sunacak

Gamevice Live adında bir uygulama geliştiren şirket, iPhone 7 sahiplerine oyun kumandasıyla uyumlu oyunları bulmalarında yardımcı olacak. Yine de, pek çok iOS oyununun dokunmatik ekran deneyimi için optimize edildiğini unutmamak gerekiyor. Gamevice’ın yeni iPhone oyun kumandası, yurt dışında 31 Ocakta satışa sunulacak. Kumandanın fiyat etiketinde 99.95 dolar yazacak.