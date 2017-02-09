Samsung Galaxy TabPro S, dizüstü bilgisayar işlevlerini de rahatlıkla yerine getirebilen yetenekli bir Windows 10 tabletiydi. Güney Koreli şirket, bunu takip edecek, TabPro S2 olarak anılan yeni bir tablet hazırlıyor. Görünüşe göre Samsung, tutmuş olan formüle dokunmayacak, sadece biraz daha işlemci gücü ekleyecek.

Amerikan Federal İletişim Komisyonu’na kayıt başvurusu gönderilen tabletin beklenen teknik özellikleri, TheLeaker.com sitesine göre aşağıdaki gibi sıralanıyor:

12 inç, 2160 x 1440 piksel, Quad HD Super AMOLED ekran

3.1 GHz Intel Core i5-7200U yedinci nesil Kaby Lake CPU

Entegre Intel HD Graphics 620 GPU

4 GB LPDDR3 RAM

128 GB SSD

5070 mAh kapasiteli, 25W Turbo Şarj Adaptörlü pil

13 megapiksel, 4K video kayıt yetenekli arka kamera, 5 megapiksel Full HD video destekli ön kamera

SD kart yuvası, iki adet USB 3.0 Type-C portu, Bluetooth 4.1, 2.4 GHz ya da 5 GHz 802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi, opsiyonel LTE

S-Pen ve klavyeli kapak

Windows 10 Home veya Pro işletim sistemi

Bu sızıntıya göre, TabPro S2’nin, Windows 10 Home veya Pro işletim sistemi ve LTE bağlantısının olması veya olmamasına bağlı olarak dört farklı çeşidi bulunacak. Tabletin Amerikan telekomünikasyon operatörü Verizon tarafından sunulacak versiyonu aşağıdaki gibi resmediliyor:

Yukarıda verilen teknik özelliklerin hiçbirisi doğrulanmadı, ancak başvurunun ortaya çıkması tabletin varlığını büyük oranda doğruluyor. Bu hibrit cihazı muhtemelen ay sonundaki MWC 2017 etkinliğinde göreceğiz. Samsung, Galaxy S8’in etkinliğini biraz olsun bu tablet-dizüstü bilgisayar hibridi cihazla doldurmaya çalışacak.