Samsung düzenlediği basın toplantısıyla Galaxy Note 7’de görülen aşırı ısınma ve patlama probleminin kaynağına resmi bir açıklama getirdi. Bu açıklamayla birlikte gözler yine Galaxy S8’e çevrildi. Güney Koreli şirket yeni amiral gemisini 2017 Mobil Dünya Kongresi’nde görücüye çıkarmayacağını açıklarken, internete sızan taslak tasarımlar S8 hakkında fikir edinmeyi sağlıyor. Bu taslakların en yenilerinden biri, Çinli bir kılıf üreticisinin imzasını taşıyor.

Söz konusu taslakta dikkat çeken ilk nokta, kulaklık jakının varlığı oluyor. Samsung’un yeni amiral gemisi telefonunda Apple‘ın izlerini takip edeceği ve cihaza kulaklık jakı yerleştirmeyeceği iddia edilmişti. Ancak sızan kılıf taslağında kulaklık jakı için özel bir girişin bulunması dikkat çekiyor.

Günümüzde bu tarz sızıntılara temkinli yaklaşmak gerekiyor. Zira artık herkes bir taslak tasarım hazırlayıp bunun gerçek olduğunu iddia edebiliyor. Samsung’un yeni akıllı telefonunda kulaklık jakına yer vermesi durumunda diğer üreticilerin de Güney Koreli şirketin izlerini takip edebileceği belirtiliyor. Bunun kulaklık jakının telefonlardaki varlığını sürdürmek isteyen kişileri memnun edeceği rahatlıkla söylenebilir.

Galaxy S8 Bixby için özel bir tuşa sahip olabilir

Sızan taslak tasarımda daha önceki sızıntılarda bulunmayan bir nokta dikkat çekiyor. Ses tuşlarının altında yeni bir butonun varlığı göze çarpıyor. Bu butonun Samsung’un sanal asistanı Bixby’ye erişim imkanı sağlayacağı söyleniyor. Butonun uygulamaları kişiselleştirmek adına kullanılması da ihtimaller arasında yer alıyor. Bu tahminlerin doğru olup olmadığını görmek içinse biraz daha sabretmek gerekiyor.