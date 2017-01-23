Son üç yıldır, Samsung en yeni nesil Galaxy S amiral gemisi telefonlarını tanıtmak için Barselona’da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi fuarını kullanıyordu. Ancak 2017’de bu durum geçerli olmayacak. Çünkü şirketin mobil biriminin başı DJ Koh, Reuters’a verdiği demeçte Galaxy S8 tanıtım tarihi ile ilgili önemli bir bilgi verdi, telefonun şubat sonunda tanıtılmayacağını dile getirdi.

Koh, Galaxy S8 tanıtım tarihi ile ilgili herhangi bir ek bilgi vermedi. Ancak yaşanmış olan ve Galaxy Note 7’nin sonuna yol açan üretim sorunlarından sonra Samsung yeni amiral gemisi telefonun çıkışını aceleye getirmek istemiyor gibi görünüyor. Şirket, yayınladı sekiz aşamalı pil kontrol süreciyle gelecek cihazlarında pil konusundaki kontrollerini sıklaştıracağını belirtmişti. Bundan sonra çıkacak Samsung telefonları pilin etrafında daha fazla alan olacak şekilde tasarlanacak, ayrıca yeni koruyucu parçalar da içerecek.

Galaxy S8’in ön yüzü tamamen ekranla kaplı bir tasarımla geleceği, aynı zamanda özel fiziksel tuşu bulunan yeni bir yapay zekâ tabanlı asistana sahip olacağı belirtiliyor. Buna ek olarak kulaklık jakı taşımayacağı da söyleniyor. Cihazın resmi tanıtımının en geç nisan ayında yapılacağı tahmin ediliyor.

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