Samsung’un Qualcomm Snapdragon 835 yongasetinin geliştirilmesine destek verdiği biliniyor. Güney Koreli şirket bunun karşılığı olarak yeni yongasetin önceliğinin de kendisinde olmasını istiyor, bu nedenle rakiplerini daha eski olan Snapdragon 821 yongasetini kullanmaya zorluyor. Forbes’un haberine göre, Samsung’un gelecek nesil amiral gemisi Android telefonu, Galaxy S8 14 Nisan tarihinde tanıtılacak. O zamandan önce tanıtılacak hiçbir amiral gemisi Android telefonu 835 yongasını barındırmayacak. Haberde özellikle LG G6‘ya ve onun Snapdragon 821 işlemci barındıracağına dikkat çekiliyor. Bu ayın başında tanıtılan bir başka amiral gemisi Android telefonu, HTC U Ultra’nın da 2016 model Qualcomm Snapdragon yongaseti kullandığını biliyoruz.

2017 model yongasetin ne kadar daha iyi olacağını şu an için bilemiyoruz. Snapdragon 821’in Google Pixel ve OnePlus 3T gibi cihazlarda iyi ve güçlü performans sergilediği biliniyor. Buna rağmen mart ya da nisan ayında Snapdragon 835’li bir Android telefon seçeneğine kavuşmayı bekleyen meraklılar için bu haber biraz hayal kırıklığı yaratacaktır. The Verge, bir Android cihaz üreticisinin Snapdragon 821 ile çalışmaktan dolayı rahat olduğunu, bir başkası da 835’in ilkbahar başlarında çıkacak amiral gemisi Android telefonlar için zaten geç kalacağını söylediğini belirtiyor.

Samsung’un Qualcomm’un işlemcileriyle ilgili bakışı hızlı şekilde değişti. Bundan iki yıl önce Güney Koreli şirket Galaxy S serisi amiral gemisi telefonunun yurt dışındaki bazı ülkelerde sunulan versiyonlarında Snapdragon 810’u, aşırı ısınmadan kaynaklı endişelerden dolayı kullanmamıştı. Geçen yıl bu zamanlarda ise Qualcomm ile, Snapdragon 820’nin üretimine dair bir anlaşma yapmıştı. Snapdragon 835 ise iki şirket arasındaki işbirliğini daha da ileri götürüyor. Her ne kadar Samsung genel olarak tüketici elektroniği ve bileşen üretimi işlerini kesin çizgilerle ayırsa da, Forbes’un belirttiğine göre, Qualcomm ile yapılan üretim anlaşması 835’in temini konusunda Güney Koreli şirkete öncelik tanıyor.

TÜRKİYE’DE SATIŞA ÇIKACAK GALAXY S8’LERDE, DAHA ÖNCE OLDUĞU GİBİ YİNE EXYNOS İŞLEMCİ GÖREBİLİRİZ

Güney Kore’den gelen haberler de Forbes’un Galaxy S8 tanıtım tarihi ile ilgili tahminlerini destekliyor. ETNews, bu cihazın 15 Nisanda çıkacağına işaret ediyor. Samsung genel olarak Exynos işlemcilerini ve Snapdragon yongasetlerini bir arada kullanır. Snapdragon işlemci genel olarak başta ABD olmak üzere Batı pazarlarında değerlendirilirken, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu diğer ülkelerde genellikle Exynos işlemcili Galaxy S telefonları görürüz. Muhtemelen Güney Kore’de de Exynos işlemcili Galaxy S8 çıkacaktır. Belki Galaxy S8 Güney Kore’de nisan ortasında çıkabilir, ancak Snapdragon işlemcili versiyonların piyasaya çıkışı biraz daha sonraya kalabilir.

Anlayacağınız, yakın zamanda çıkacak LG G6 ve diğer amiral gemisi seviyesinde Android telefonları, eğer Qualcomm’un yongalarını tercih edecekse, bu yonga büyük ihtimalle Snapdragon 821 olacak. Snapdragon 835 ise muhtemelen yaz ve sonrasında çıkacak üst seviye telefonların temel işlemci seçimi olacak.