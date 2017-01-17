Samsung’un müstakbel amiral gemisi Galaxy S8’e dair haberlere sürekli olarak yenileri ekleniyor. Bu haberlerden sonuncusu akıllı telefonun sağlık uygulamasını ilgilendiriyor. SamMobile’da yer alan habere göre, Galaxy S8 S Health uygulamasının yardımıyla sahibi için doktor randevusu alabilecek.

Galaxy S8 ile birlikte donanımsal anlamda önemli değişiklikler vadeden Samsung, işin yazılım kısmını da boş geçmiyor. S Health’in de Galaxy S8 ile birlikte önemli yeni özellikler kazanması bekleniyor. Söz konusu özellikler arasında WebMD ve Amwell gibi sağlık eksenli servislerle entegrasyon ve uzmanalara video erişim gibi imkanlar bulunuyor.

S Health’in içinde WebMD ve Amwell’in yerleşik biçimde bulunacağı söyleniyor. ABD’de oldukça yaygın olarak kullanılan bu platformlar sayesinde Galaxy S8 sahiplerinin S Health üzerinden semptom, ilaç ve tıbbi koşul araması yapabileceği belirtiliyor.

Bir belirti ya da semptomdan endişe duyan Galaxy S8 sahipleri, uygulama üzerinden doktorlara erişebilecek ve video yoluyla doktora muayene olabilecek. Bu doktor randevuları da uygulama üzerinden oluşturulabilecek. Uygulamayla eczane araması yapılabileceği de gelen haberler arasında yer alıyor.

Galaxy S8 S Health için geliştirdiği yeni özellikleri önce ABD’de kullanıma sunacak

Söz konusu özelliklerle birlikte S Health sadece hareket takibi ve kaydı yapan bir uygulama olmanın ötesine geçecek. Ancak tıbbi düzenlemeler her ülkede farklı olduğu için bu gelişmiş imkanlar önce sadece ABD’de kullanıma sunulacak. Samsung’un bu imkanları başka telefonlarında ve ülkelerde de sunup sunmayacağı ise henüz bilinmiyor.