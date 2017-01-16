Galaxy A serisinin yeni modelleri, 2017’nin ilk günlerinde tanıtılmıştı. Söz konusu telefonlar, gelişmiş ön kameralarıyla dikkat çekmişti. Güney Kore medyasında yer alan haberlere göre, Samsung bu yıl piyasaya süreceği tüm telefonlarda gelişmiş ön kameralara yer verecek. Galaxy S8 de söz konusu telefonlar arasında bulunuyor.

Samsung, geçtiğimiz yıl tanıttığı telefonlara yerleştirdiği gelişmiş arka kameralarla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Söz konusu telefonlarda şirketin Dual Pixel adını verdiği otomatik odaklama sistemi bulunuyor.

2017 model Galaxy A7 ve A5’in önünde 16 megapiksel çözünürlüklü kamera yer alıyor. A3 ise 8 megapiksel çözünürlüklü bir ön kamera taşıyor. Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen S7 ve S7 edge’in önünde 5 megapiksel çözünürlüklü kamera bulunuyordu. Dolayısıyla ortada kayda değer bir gelişimin olduğu rahatlıkla söylenebilir.

Ancak Samsung’un Galaxy S8 için daha büyük bir sürpriz peşinde olduğu iddia ediliyor. S8’in 8 megapiksel çözünürlüklü ön kamerasında şifreleyici tipi bir otomatik odaklama başlatıcısının bulunacağı ve bu sayede daha ince bir otomatik odaklama modülünü yerleştirmenin mümkün olacağı belirtildi.

Galaxy S8 otomatik odaklama özelliğine sahip ön kamerayla fark oluşturabilir

Ön kameralarda genellikle sabit bir odaklama sistemi kullanılıyor. Ancak ön kameraların akıllı telefonlardaki önemi de her geçen gün artıyor. Dolayısıyla Samsung’un otomatik odaklamayı işin içine dahil etmesi, kullanıcılar tarafından heyecanla karşılanacak bir adım olarak nitelenebilir. Bu iddianın doğru olup olmadığı ise şubat ayı sonu itibarıyla anlaşılabilir.