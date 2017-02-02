Samsung MWC 2017 etkinliğini 26 Şubatta düzenleyeceğini kısa süre önce açıklamıştı. Türkiye saatiyle 21:00’da başlayacak etkinliğin yıldızının Samsung’un yeni tableti Galaxy Tab S3 olması bekleniyor. Ancak Güney Koreli şirketin müstakbel amiral gemisi telefonu Galaxy S8 MWC 2017 etkinliğinde misafir sanatçı olarak boy gösterebilir.

Güney Koreli medya kuruluşlarında çıkan haberlere göre, Samsung MWC 2017 kapsamında düzenleyeceği etkinlikte 1 dakika uzunluğundaki bir videoyla S8’i gözler önüne çıkaracak. Şirket böylelikle mart ayının sonunda gerçekleşeceği söylenen tanıtım etkinliği öncesinde heyecanı biraz daha artırmış olacak.

Samsung, telefonunu şubat ayı içinde tanıtmayacağını daha önce açıklamıştı. Ancak gelen haberler, şirketin yeni amiral gemisine dair heyecanı canlı tutmayı istediğini gösteriyor.

Galaxy S8 MWC 2017 etkinliğinde bekleniyordu

Samsung’un Galaxy S8’i MWC 2017’de tanıtması beklense de, şirket Note 7 hüsranından sonra acele etmemeyi seçmiş ve telefonun tanıtımını daha ileri bir tarihe bırakmıştı. Galaxy S8’in 29 Mart itibarıyla resmen duyurulması ve 21 Marttan sonra da satışa sunulması bekleniyor.