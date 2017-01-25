Samsung’un müstakbel amiral gemisi Galaxy S8 ile ilgili dedikodu ve sızıntılara sürekli olarak yenileri ekleniyor. İngiliz gazetesi The Guardian’da yayınlanan bir haber sayesinde Güney Koreli şirketin merakla beklenen yeni akıllı telefonu hakkında daha fazla fikir edinmek mümkün oluyor. Habere göre, Galaxy S8 kulaklık jakı ve masaüstü yuvası ile birlikte gelecek.

Geçtiğimiz ay yayınlanan bazı haberlerde, Samsung’un S8’de kulaklık jakına yer vermeyeceği öne sürülmüştü. Apple‘ın ardından Samsung’un da amiral gemisinde kulaklık jakına veda etmesi ihtimali, durumdan hoşnut olmayan kullanıcıları rahatsız etmişti. Ancak The Guardian’ın haberi, Samsung’un böyle bir niyetinin olmadığını gösteriyor. Yine de, bu konuda emin olmak için Galaxy S8’in resmi duyurusunu beklemek gerekiyor.

Teknoloji dünyasındaki yaygın beklenti, Samsung’un yeni amiral gemisini şubat ayının sonunda Barselona’da düzenlenecek 2017 Mobil Dünya Kongresi’nde tanıtması yönündeydi. Ancak Samsung hafta başında bir açıklama yaparak Galaxy S8’in Barselona’da görücüye çıkmayacağını duyurmuştu. Samsung’un S8’i mart ayının sonlarında birden fazla noktada düzenleyeceği etkinliklerle tanıtabileceği söyleniyor.

Galaxy S8 DeX ile masaüstü bilgisayara dönüşebilir

Qualcomm’un Snapdragon 835 işlemcisinin ilk kez S8’de boy göstereceğine dair haberler de bu hafta içinde gündeme gelmişti. Ancak bu noktada Türkiye’de satılacak S8 modellerinde Samsung’un kendi üretimi olan Exynos işlemcilerin bulunmasının daha muhtemel olduğunu belirtmek gerekiyor. microSD kart desteği ve USB-C girişi barındırması beklenen yeni telefon ile birlikte DeX adını taşıyan bir masaüstü yuvasının da tanıtılacağı söyleniyor. Bu aksesuar sayesinde S8’i Android işletim sistemli bir masaüstü bilgisayar olarak kullanmak mümkün hâle gelecek.