Samsung’un müstakbel amiral gemisi Galaxy S8 ile ilgili sızıntılara artık neredeyse düzenli olarak yenileri ekleniyor. Akıllı telefonun tasarımına dair sızıntılar ise kafaları karıştırıyor. Bazı sızıntılarda mevcut Samsung amiral gemilerine benzer bir cihaz görülürken, bazılarında daha farklı bir cihazın ipuçları veriliyor.

Samsung’un Galaxy S serisinde tasarım değişikliğine gideceğine dair haberler de bir süredir etrafta dolaşıyor. Bu değişimin S8 ile birlikte başlaması da oldukça muhtemel görünüyor.

S8’in tasarımına dair en gerçek ipuçlarından birisini de kılıf üretcisi Ghostek’in taslağı veriyor. Taslağın gerçek olma ihtimalinin hazırlanan konsept tasarımlara kıyasla daha yüksek olduğunu belirtmek gerekiyor. Şirketler, yeni ürünlerine dair bilgileri, aksesuarlarını hazırlamaları için aksesuar üreticileriyle paylaşabiliyor. Aynı senaryonun S8 için de tekrarlanması muhtemel görünüyor.

Galaxy S8 için hazırlanan suya dayanıklı Ghostek kılıfının Atomic 3 adını taşıyacağı belirtiliyor. Sızan taslakta kılıf telefonu kaplasa da, bu bazı detayların görülmesini engellemiyor. Arka kamerada tek lensin bulunması ve fiziksel ana ekran tuşunun olmaması, göze çarpan ilk noktalar oluyor. Çift tarafa kavisli ekran da kılıfın altından da olsa görülebiliyor.

Telefonun arkasında parmak izi tarayıcısına dair bir işaret görülmüyor. Bu da Samsung’un parmak izi tarayıcısını ekranın altına entegre etmesi ihtimalini artırıyor. Kılıfta LED flaş için bir boşluğun bulunmaması ise görüntünün doğruluğunun sorgulanmasına neden oluyor.

Galaxy S8 nisan ayında satışa sunulabilir

Samsung’un yeni amiral gemisini ya şubat ayının sonunda MWC 2017’de ya da nisan ayının başlarında tanıtması bekleniyor. Telefonun piyasaya çıkışı içinse nisan ayının ortaları işaret ediliyor.