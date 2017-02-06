Samsung, yeni amiral gemisi telefonu Galaxy S8’i 2017 Mobil Dünya Kongresi’nde tanıtmayacağını daha önce açıklamıştı. Ancak dedikodulara göre, şirket MWC 2017 etkinliğinde S8’i gösteren 1 dakikalık bir video paylaşacak.

Ancak akıllı telefona dair dedikodular bununla sınırlı kalmıyor. Daha önce akıllı telefona ait çeşitli görüntüler, taslaklar, çizimler ve resmi olmayan aksesuarlar ortaya çıkmıştı. Cihazın Samsung tarafından hazırlanan resmi kılıflarına ait olduğu söylenen fotoğraflar ise S8’e dair daha fazla detay öğrenmeyi sağlıyor.

Örneğin, parmak izi tarayıcısının yeni konumu sızan kılıf fotoğrafları sayesinde kısmen doğrulanmış oluyor. Akıllı telefonun arkasında kameranın yanına taşınacakmış gibi görünen parmak izi tarayıcısının yeni konumuna Samsung kullanıcılarının nasıl bir reaksiyon göstereceği merak ediliyor.

Dikkat çeken bir diğer nokta ise S8 kılıfının köşelerinin etrafındaki sınırlar oluyor. Bu sınırların varlığı, ekranın tamamen kenarlara doğru gitmeyebileceğini ve genel olarak düz olacağını düşündürüyor. Yine de, Samsung’un akıllı telefonunun ön yüzeyinin yaklaşık yüzde 90’ının ekranla kaplı olacağı düşünülüyor. Güney Koreli şirketin akıllı telefonunun ekranının üst ve alt kısmında çerçeveyi büyük ölçüde traşlaması öngörülüyor.

Galaxy S8 kılıfı sanal asistan için hızlı erişim butonunu işaret ediyor

Kılıf sızıntısında dikkat çeken bir diğer nokta ise sağ kenardaki boşluk oluyor. Samsung’un bu boşluğa hâli hazırda Bixby olarak anılan kişisel asistanı için bir hızlı erişim butonu yerleştirmesi bekleniyor. Söz konusu alanda mevcut modellerde kilitle/kilidi aç butonu bulunuyor. Bu butonun da parmak izi tarayıcısıyla birlikte arkaya taşınması muhtemel görünüyor.