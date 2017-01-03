Artık akıllı telefonların büyük kısmı tek başlarına oldukça yetenekli bir bilgisayar gibi işleyebiliyor. Bazı şirketler, akıllı telefonların bu kapasitesinden gerçek anlamda bir bilgisayar gibi faydalanmak için adımlar atıyor. Microsoft’un Continuum ve Ubuntu’nun Convergence özellikleri, akıllı telefonları masaüstü bilgisayarlara dönüştürmeyi vadediyor. İnternete sızan bir slayt, Samsung’un da benzer bir yoldan yürüyebileceğini gösteriyor. Slayta göre, Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S8 Desktop Experience adını taşıyan bir özellik barındıracak.

Slayta bakıldığında Desktop Experience’ın Windows 10 Mobile’ın Continuum özelliğine benzer biçimde işleyeceği görülüyor. Bir kabloyla monitöre bağlanan telefon, kablosuz klavye ve fareyle eşleştiriliyor. Monitörde alışılagelmiş bir bilgisayar masaüstü yer alsa da, uygulama başlatıcısının Chrome OS’in ilk dönemlerindeki başlatıcıya benzerliği gözden kaçmıyor. Samsung’un Galeri uygulaması gibi Android uygulamaları da yüzen pencereler şeklinde ekranda görülebiliyor.

Samsung’un bu slaytta bahsedilen özelliği gerçeğe dönüştürmesi durumunda sürpriz bir hamleye imza atmış olacağı rahatlıkla söylenebilir. Güney Koreli şirket, daha önce bu doğrultuda ilerleyebileceğine dair bir ipucu vermemişti. Ancak sistemde görülen “yüzen pencereler” gibi bazı özelliklerin Samsung’un portföyünde bir süredir bulunduğunu da unutmamak gerekiyor.

Galaxy S8 Desktop Experience ile daha üretkenlik odaklı bir cihaz olabilir

Samsung bugüne kadar üretkenlik konusundaki becerisini Galaxy Note serisinde gösteriyordu. Ancak Galaxy Note 7’nin başına gelenlerin ardından şirketin bu konudaki bazı yeteneklerini Galaxy S8’de sergilemek istemesine şaşırmamak gerekiyor. Daha önce ortaya atılan S Pen desteği gibi özelliklerin üzerine Desktop Experience da eklenirse Galaxy S8 iyiden iyiye üretkenlik odaklı bir telefon olarak karşımıza çıkabilir.