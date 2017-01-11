Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S8 ile ilgili dedikodular uzun süredir etrafta dolaşıyor. Akıllı telefonun olası çıkış tarihine dair iddialar ise son zamanlarda biraz daha dikkat çekiyor. Bu iddialara bir yenisi daha eklendi. Çeşitli kaynaklara göre, Güney Koreli şirket yeni gözde telefonunu nisan ayının üçüncü haftası içinde piyasaya sürecek.

Nisanın üçüncü haftası ayın 17’sinde başlıyor ve 23’ünde sona eriyor. Daha önce çeşitli kaynaklarda akıllı telefonun çıkış tarihi olarak 18 Nisan işaret edilmişti. Dolayısıyla ortaya atılan tarihler arasında bir kesişme olması nedeniyle S8’in bu dönem içinde raflardaki yerini alması oldukça muhtemel görünüyor.

Samsung daha önce telefonun tanıtımı için 2017 Mobil Dünya Kongresi’nin başlangıcından bir gün öncesini, yani 26 Şubatı işaret etmişti. Güney Koreli şirketin geçmiş yıllarda olduğu gibi Barselona’da düzenlenecek bir Unpacked etkinliğiyle S8’i tanıtması halen ihtimal dahilinde yer alıyor. Ancak daha önce genellikle telefonun tanıtımı ve çıkışı arasında 2 ila 4 haftalık bir ara veren Samsung’un bu yıl 7 haftalık bir boşluk bırakabileceği belirtiliyor.

Samsung’un bu tavrının Galaxy Note 7 ile yaşanan problemlere tekrar maruz kalmama isteğinin olduğunu söylemek ise zor değil. Galaxy Note 7’nin acılı macerasında şirketin telefonu piyasaya çıkarma isteğinin de rol oynadığı belirtilmişti. Samsung, bu sefer acele etmeyerek işleri biraz daha sıkı tutma yolunu seçecek gbi görünüyor.

Galaxy S8 için geniş ölçekli üretim mart ayında başlayabilir

Samsung’un Galaxy S8 için gerekli bileşenleri şubat ayında ürettikten sonra mart ayında geniş ölçekli üretime başlayacağı söyleniyor. Güney Koreli şirketin yılı 60 milyon telefon sevkiyatıyla tamamlamayı kendisine hedef olarak belirlediği de gelen haberler arasında yer alıyor.