Samsung Galaxy S7 Nougat güncellemesini resmen sunmaya başladı. Mevcut Galaxy S7 ve S7 edge sahipleri bugün itibarıyla güncellemeyi telefonlarına almaya başlayacaklar. Yazılım güncellemesinin beta test kullanıcıları yaklaşık bir haftadır final versiyonu kullanırken; öncelikle ABD, Birleşik Krallık ve Çin’deki kullanıcılar Nougat güncellemesini kablosuz bağlantı üzerinden alabilecekler.

Nougat güncellemesi, Samsung’un kendine göre uyarladığı bazı yeni Android işlevlerini de barındırıyor. Hızlı Ayarlar panelinin kullanıcı arayüzü düzenlenerek daha sade ve temiz bir görünüm kazandırılıyor. İkonlar gruplandırılarak bulunması daha kolay hâle getiriliyor. Samsung Galaxy S7 ve S7 edge sahipleri yeni eklenen doğrudan cevap özelliği sayesinde bildirimler üzerinden mesajlara cevap verme ve benzeri imkanlara da kavuşacak. Çoklu pencere özelliği de iyileştirildi, kullanıcılara bölünmüş ekran genişliğini ayarlama imkanı veriliyor. Pop-up pencere işleviyse kullanıcılara aynı anda en fazla 7 uygulamayı yan yana açma izni veriyor.

En yeni Android 7.0 güncellemesi yeni bir performans modu da getiriyor. Bunun sayesinde farklı modları etkinleştirerek cihazı pil ömrü, performans, eğlence veya oyun gibi özel amaçlar için optimize etmek mümkün oluyor. Eğlence modu ses ve görüntü kalitesi üzerinde oynamalar yaparken, yüksek performans modu da ekranın mümkün olan en iyi ayarlarla kullanılmasını sağlıyor. Yüksek performans modlarını etkinleştirmek doğal olarak pil ömrünü etkiliyor.

Samsung Pass de bu yeni güncellemeyle birlikte çıkışını gerçekleştiriyor. Galaxy S7 ve S7 edge sahipleri çeşitli uygulamalara veya web sitelerine parmak izlerini kullanarak girebilecekler. Samsung, bunu daha sonra mobil bankacılık uygulamalarına da yaymak istiyor.

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Güncellemenin yavaş yavaş yayılması bekleniyor. En başta da belirttiğimiz gibi, öncelik ABD, Birleşik Krallık ve Çin’deki kullanıcılara tanınıyor. Daha sonra diğer ülkelerdeki ve tabii ki Türkiye’deki Galaxy S7 ve S7 edge Android telefonlarına da Nougat güncellemesi bekleniyor. Bu arada Galaxy S7 Nougat güncellemesini beklemek istemeyenler ve ne yaptığını bilenler için XDA-Developers, ilgili bellenimi elde edip cihaza kurmakla ilgili çeşitli rehberler sunuyor. Buna rağmen en güzeli, Samsung’un kablosuz bağlantı üzerinden yayınlayacağı resmi güncellemeyi beklemek olacaktır.