Avrupa’da yaşayan Samsung Galaxy S7 ve S7 edge sahipleri, önümüzdeki hafta itibarıyla en yeni Android sürümüyle tanışabilir. İnternete sızan ve altında Samsung Türkiye’nin adının bulunduğu bir ekran görüntüsü, Samsung’un Galaxy S7 Nougat güncellemesini 17 Ocakta yayınlanacağını gösteriyor.

İnternette dolaşan ekran görüntüsünün Türkçeden İspanyolcaya çevrilmiş olması biraz kafaları karıştırsa da, paylaşılan bilginin doğru olduğu belirtiliyor.

Ekran görüntüsünde sadece Avrupa’da satılan S7 Edge versiyonunu temsil eden G935F model numarası bulunuyor. Ancak standart Galaxy S7’nin de güncellemeyi alması fazlasıyla muhtemel görünüyor. Samsung bir süre için Galaxy Beta Programı ile ABD, Birleşik Krallık, Çin ve Güney Kore’deki S7 ve S7 edge sahiplerine Nougat’nın beta sürümünü deneme imkanı sağlamıştı.

Beta programı aralık ayıyla birlikte sona ermişti. Samsung, tam sürümün yayınlanması içinse ocak ayını işaret etmişti. Beta programına dahil edilmeyen S7 edge’in Olimpiyat ve Injustice versiyonlarının güncellemeyi alıp almayacağı ise henüz bilinmiyor.

Samsung Galaxy S7 Nougat güncellemesi için küresel takvimi henüz açıklamadı

Sızan ekran görüntüsüyle ilgili olarak Samsung’dan henüz resmi bir açıklama gelmiş değil. Ancak aralarında Türkiye’nin de bulunduğu Avrupa ülkelerinde Android Nougat güncellemesinin 17 Ocakta yayınlanması sürpriz olacaktır. Dünyanın diğer bölgelerindeki Galaxy S7 ve S7 edge sahiplerinin güncellemeyi ne zaman alacağı konusunda ise şimdilik net bilgi bulunmuyor.