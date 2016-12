Samsung’un geçen yılın başlarında çıkardığı amiral gemisi telefonları S6 ve S6 edge’in ekran büyüklükleri aynıydı, aradaki fark bir tanesinin kavisli ekrana sahip olmasıydı. Halbuki Samsung bu yıl iki amiral gemisinde aradaki farkı sadece kavisli yapıyla sınırlamamış, işin içine bir de boyut farkını katmış. Böylelikle büyük ekranlı telefon isteyenler için Galaxy S7 edge, daha küçük ekranla idare edenler için de Galaxy S7 seçeneğini sunmuş oldu. Geçtiğimiz haftalarda Türkiye’de satışa sunulan bu iki telefondan daha büyük ekranlı ve yüksek fiyatlı olanını, diğer bir deyişle Galaxy S7 edge’i detaylı şekilde incelemiştik. Şimdi elimizde Galaxy S7 var. İki telefonun teknik özellikleri hemen hemen aynı olduğu için performans açısından sundukları farklı sayılmaz. Bu nedenle incelememizde daha çok bu iki telefonun arasındaki farklara odaklanıyoruz ve hangi telefonu seçeceklerine karar veremeyenlere biraz daha yardımcı olmaya çalışıyoruz.

Geçen yılın başarılı bulunan amiral gemisi Galaxy S telefon tasarımını koruyan Samsung, ufak tefek değişikliklerle biraz daha iyi kullanım sunan, ergonomik telefonlar ortaya çıkarmaya çalışmış ve bunda başarılı olmuş. 142.4 x 69.6 x 7.9 mm.’lik boyutlarla epey kompakt bir telefon formunda olan, aynı zamanda 152 gr. ile makul ağırlık sınırları içinde bulunan Galaxy S7’yi elde tutması ve kullanması epey kolay. Telefonun kenarlara doğru kavis yapan tasarımı, ince kenar profili ve fazla geniş olmayan ekran çerçevesi bu telefonu rahat bir şekilde kullanmaya imkan tanıyor. Ayrıca önü ve arkayı kaplayan Gorilla Glass 4 camın yüzey sürtünmesi biraz daha artırılmış. Bu da telefonun kullanım sırasında elden kayıp gitmesini önlüyor. Ek olarak cam yüzeyin çiziklere karşı epey dayanıklı olduğunu söylememiz gerekiyor. Dikkatli şekilde bakmamıza rağmen hemen hemen hiç çiziğe rastlamadık, ışıkta belli olan küçük çiziklerin bile olmadığını söylesek yanlış yapmış olmayız.

Şık görünmesine karşın bir o kadar sağlam bir telefon var karşımızda. Buna bir de IP68 sertifikasıyla belgelenen suya ve toza dayanıklılığı ekleyin. Önümüz yaz, suyla epey haşır neşir olacağımız zamanlar geliyor ve Samsung Galaxy S7 ile deniz veya havuz kenarında rahatlıkla zaman geçirebilirsiniz. Telefon 1.5 metre derinlikteki suda 30 dakika boyunca hiçbir şey olmadan dayanabiliyor.

Galaxy S7’nin tuş, giriş, çıkış dizilimleri Galaxy S7 edge ile hemen hemen aynı. Ekranın altında parmak izi sensörlü ana ekran tuşu var. Parmak izi okuyucusu epey hızlı çalışıyor, eğer güvenliğe önem verenlerden, ekran kilidini sık kullananlardansanız, parmak izi işlerinizi epey hızlandıracaktır. Ana ekran tuşunun her iki yanında kapasitif dokunmatik navigasyon tuşlarını görüyoruz. Ekranın üstünde ahize hoparlörü ve 5 megapiksel çözünürlüklü kamera mevcut. Sol kenarda ses tuşları, sağ kenarda da güç butonu mevcut. Altta microUSB portu, 3.5 mm. kulaklık jakı, hoparlör ve ana mikrofon varken, üstte de ikinci mikrofonu, microSD ve nanoSIM kart yuvasını görüyoruz. Galaxy S7’nin selefine göre en önemli farklarından bir tanesi suya ve toza dayanıklı gövde ise, diğeri de microSD kart yuvası barındırması. Günümüzde oluşturduğumuz veri miktarının ne kadar arttığını düşündüğümüzde, microSD kart yuvasının ne kadar önem kazandığını anlıyoruz.

Arka tarafa baktığımızda 12 megapiksel kamerayı görüyoruz. Geçen yılın telefonları Galaxy S6 ve S6 edge’de kamera dışa doğru epey çıkıntı yapıyordu. Bu yıl çıkıntının epey azaltıldığını görüyoruz ki, bu da kullanıcılar için epey memnun edici. Böylelikle telefonu bir yüzeye koyup bir köşesinden bastırdığınızda hareket etmesi gibi bir durum söz konusu olmayacak. Kameranın yanında LED flaş ve kalp hızı ölçer bulunuyor.

Galaxy S7’nin altında yer alan küçük hoparlör ızgarasının ses bakımından fazla tatmin edici olmadığını belirtmemiz gerekiyor. Ses seviyesini en yükseğe çıkardığınızda makul karşılanabilir seviyede ses çıkışı alınıyor, ancak ses oldukça düz, tizler yüksek, bas düşük, çevresel etki zayıf. Eğer müziği veya videonun sesini dış ortama verecekseniz, fiyatları iyice ucuzlayan kaliteli bir Bluetooth hoparlör tercih etmeniz yerinde olabilir. Kutudan çıkan kulaklıklar ise kaliteli, topuzlu yapısı sayesinde kulak yolunu kapatarak sizi ortamdan soyutluyor ve sese daha iyi şekilde odaklanmanızı sağlıyor.

S7’nin S7 edge ile arasındaki temel farklardan biri ekran büyüklüğünden kaynaklanan boyut farkıysa, diğeri de S7’nin kavisli ekrana sahip olmaması. Kavisli ekran S7 edge’e farklı bir deneyim katıyor, bununla birlikte telefonu tek elle tutarken istenmeyen hareketlerin oluşmasına neden olabiliyor. Aslında istenmeyen dokunmalara Galaxy S7’nin ekranında da rastladık, ancak çok daha az miktarda olduğunu belirtmek gerekiyor. S7 edge ile birlikte yenilenen Edge panelleri ve uygulamaları oldukça kullanışlı, ancak çok da gerekli sayılmayabilir. Galaxy S7 de mevcut yüksek çözünürlüklü ekranıyla iyi bir görsel deneyim sunuyor.

Üstelik Galaxy S7’nin 5.1 inç Super AMOLED ekranı, 2560 x 1440 piksel çözünürlüğü daha küçük boyutlu bir ekranda sunduğu için 577 ppi ile daha yüksek piksel yoğunluk değerine de sahip. Ne var ki, S7 ve S7 edge’in ekranlarını yan yana getirdiğinizde keskinlik açısından fazla fark algılamıyorsunuz. Super AMOLED ekran renk canlılığı ve siyah derinliği bakımından oldukça iyi seviyede. Ekrana bakmak gerçekten büyük zevk veriyor, kullanması da aynı oranda zevkli. 5.1 inç’lik büyüklük oyun, film, fotoğraf, web gibi farklı alanlar için yeterli alanı sunuyor. Yine de, biraz daha büyüğünü isteyenler varsa, onları Galaxy S7 edge tarafına almak daha doğru olacaktır.

Samsung, Super AMOLED ekranın güç tasarrufu özelliğinden yararlanarak “Always on display” olarak adlandırılan bir ekran özelliğini de sunuyor. Daha önce Nokia’nın bazı telefonlarında gördüğümüz, şimdilerde LG G5’te de olan bu özellikte ekranın sadece görüntü gösterimi yapılan bölümlerindeki pikseller aydınlatılıyor. Ekranın geri kalan kısımları güç harcamıyor, bu da söz konusu özelliğin kullanımı sırasında aşırı güç kullanımının önüne geçiyor. LG G5’in aynı özelliğiyle karşılaştırdığımızda, Samsung Galaxy S7’in Always on ekranı daha parlak ve okunaklı şekilde saati ve tarihi gösteriyor.

İçerideki donanım bileşenleri bakımından S7 ve S7 edge arasında hemen hemen hiçbir fark bulunmuyor. S7’de de sekiz çekirdekli Exynos 8890 Octa işlemci, 4 GB RAM, 32 ve 64 GB dahili depolama alanı seçenekleri, 200 GB’ye kadar kapasiteye sahip kartları destekleyen microSD kart yuvası bulunuyor. Bu donanım paketi doğal olarak Galaxy S7’nin S7 edge ile aynı benchmark sonuçlarını vermesini sağlıyor. Pratikte de arada bir fark gözlenmiyor. Her iki telefon da hızlı, uygulamalar ve oyunlar hızlı şekilde açılıyor, web’de gezinmek; sayfaları büyütmek, küçültmek, ekrana sığacak şekilde yazıları işlemek gayet akıcı şekilde gerçekleşiyor. Telefonun ısınma sorununa sahip olmadığını, ağır yük altında bile sıcaklığın optimum değer aralığında kaldığını görüyoruz. Yani oyun oynarken veya 4K video çekerken elinizde bir ateş kütlesi tutmuyorsunuz.

Pil tarafına baktığımızda Galaxy S7’nin 3000 mAh kapasiteli pil barındırdığını görüyoruz. Geçen yılın S6 modelinde pil en büyük baş ağrılarından bir tanesiydi, ancak Samsung bu yıl hem pil kapasitesini artırarak hem de donanım optimizasyonunu düzgün şekilde yaparak normal yoğunlukta bir günün üstüne rahatlıkla çıkan bir iki şarj arası kullanım ömrü sergileyen telefona ulaşmayı başarmış. Hızlı şarj özellikli şarj adaptörü sayesinde yüzde 30-40 arası bir şarja sadece yarım saatte ulaşması da önemli artılardan bir tanesi. Kablosuz şarj özelliğini de unutmayalım. Giderek daha fazla ortamda kablosuz şarj desteğini görüyoruz, aksesuarların sayısı da artıyor. Eğer Galaxy S7 satın alacaksanız, kablosuz şarjın rahatlığını yaşamanızı sağlayacak bir aksesuar satın almanızı öneririz.

Samsung’un 2016 model amiral gemisi kablosuz bağlantılar tarafında da şanına yakışır niteliklere sahip. 802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi, Bluetooth 4.2 + LE, GLONASS ve BDS destekli GPS, NFC gibi kablosuz bağlantı özelliklerini görüyoruz. 4.5G tarafında ise Kategori 9 LTE desteği mevcut. Bu, saniyede 450 Mbit indirme ve 50 Mbit indirme hızlarına teorik olarak ulaşmanın mümkün olduğu anlamına geliyor, yani sınır orası. Diğer bir deyişle, mevcut 4.5G şebekelerinden en üst düzeyde hizmet alabilirsiniz. Ayrıca Türk Telekom abonesiyseniz, bu telefon GİGA 4.5G olarak adlandırılan özelliği de destekliyor. Böylelikle Wi-Fi ve 4.5G’yi birlikte kullanarak daha da yüksek hızlara çıkmak mümkün hâle geliyor. VoLTE desteği de mevcut, yani telefon görüşmeleri 2G veya 3G şebekeleri üzerinden değil, 4.5G üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Ancak bunun için şebekenin VoLTE desteğini sunması gerekiyor.



Galaxy S7’de Galaxy S7 edge gibi Android 6.0 Marshmallow ile yüklü olarak geliyor. Samsung bunun üstünde TouchWiz kullanıcı arayüzünü sunuyor, ancak geçen yıllara göre arayüzün daha da sadeleştirildiğini, Google’ın saf Android arayüzüne daha yakın bir havanın yakalandığını görüyoruz. Yine de, Galaxy S7’de işlev bakımından birbirini tekrarlayan birçok uygulama var; örneğin Chrome ve İnternet, Google Fotoğraflar ve Galeri, Google Play ile Galaxy Apps bunlardan ilk akla gelenler. Bunun dışında Samsung telefonlarına özel çeşitli uygulamaları da Galaxy S7’de görüyoruz. Microsoft’un Word, Excel, PowerPoint, Skype, OneDrive gibi uygulamaları da yüklü olarak sunuluyor.

Game Launcher adı verilen oyun odaklı portal Galaxy S7’de mevcut. Bu portalı açtığınızda oyunlar otomatik olarak buraya ekleniyor ve buradan oyunları başlatabiliyorsunuz. Game Tools olarak adlandırılan araç ise oyun sorasında ekranın bir köşesinde ikon olarak duruyor, buna tıkladığınızda ekran görüntüsü almadan ekran görüntüsü kaydetmeye, rahatsız etme özelliğini açmadan donanım ve geri gibi tuşları kitlemeye kadar farklı işleri gerçekleştirebilirsiniz. Game Tools oyunlar dışında bazı uygulamalarda da otomatik olarak görünüyor ki, Samsung bu durumu güncellemelerle çözecektir.

Galaxy S7, Galaxy S7 edge’de yer alan Edge panelleri ve uygulamaları dışında aynı deneyimi sunuyor. Galaxy S7 edge inceleme yazımızda yazılım deneyimiyle ilgili çok daha fazla ayrıntıyı bulmanız mümkün olacaktır.

Kamera tarafında da Samsung’un iki amiral gemisi ortak özellikler taşıyor. Arkada 12 megapiksel, f/1.7 diyafram açıklıklı, optik görüntü sabitleme sistemli ve LED flaşlı bir kamera bulunuyor. Bu kamera Auto HDR, panorama gibi yazılım tabanlı özelliklere sahip. Önde de 5 megapiksel, f/1.7 diyafram açıklıklı ve yine arkadaki gibi Auto HDR özellikli ikinci bir kamera bulunuyor.

Kamera uygulaması yine ekranın altındaki tuşa iki kez art arda basıldığında hızlı şekilde açılıyor ve çekime hazır hâle geliyor. Kullanıcı arayüzü oldukça sade, fotoğraf ve video çekim tuşları bir arada yer alıyor, MOD tuşu üzerinden de otomatik, elle çekim ve benzeri çekim modlarına kolayca ulaşmak mümkün oluyor. Sezgisel arayüz sayesine Kamera uygulamasına kolaylıkla alışabilir, fotoğraf ve video çekimini daha da kolay hâle getirebilirsiniz.

Çekilen fotoğrafların kalitesi ve nitelikleri bakımından S7’nin S7 edge’den doğal olarak bir farkı bulunmuyor. Işığın yeterli olduğu ortamlarda gayet net, detayları bol kareler yakalamak mümkün. Düşük ışıkta da gayet aydınlık fotoğraflar elde ediliyor, hatta bazen parlaklık o kadar abartılmış ki; görsel açıdan çok hoş durmasına rağmen doğallıktan uzaklaşmış görüntüler elde ediliyor. Sonuç olarak Galaxy S7 ile çekeceğiniz fotoğraflardan oldukça memnun kalacağınızı söylememiz gerekiyor.

Video tarafında yine 4K video kayıt özelliğini görüyoruz. Çift mikrofonun etkisiyle ortam sesleri gayet kaliteli şekilde kayıt altına alınıyor. Saniyede 60 kare hızında 1080p video kayıt çekimini de boş geçmemenizi tavsiye ederiz. Bunun yanı sıra video çekimi sırasında fotoğraf çekimi de gerçekleştirebilirsiniz.

Galaxy S7’nin 5 megapiksel çözünürlüklü ön kamerası belki çözünürlük değeriyle bazı telefonların gerisinde kalıyor olabilir. Ancak f/1.7 diyafram açıklığı değeriyle öne çıkıyor, loş ışıkta gayet aydınlık, detayların anlaşıldığı fotoğrafların çekilmesini sağlıyor. Auto HDR’nin ön kamera için de sunulması önemli artılardan bir tanesi.

Akıllı telefon tercihini Samsung’dan yana kullananların önünde iki tercih var; onlar Galaxy S7 ve S7 edge. Galaxy S7 edge büyük ekran deneyimini, normale göre daha kompakt boyutlarda sunuyor ve bu açıdan büyük keyif veriyor. Kavisli kenar ekranları çok gerekli değil, ancak normal bir akıllı telefona göre farklı deneyim sunduğu bir gerçek. Galaxy S7 büyük ekranlı kardeşine göre biraz daha sıradan görünen bir telefon. Aslında Galaxy S7 ve S7 edge’in MWC 2016’daki tanıtımları sırasında bu iki telefonu ilk kez gördüğümüzde S7 edge’in gerçek bir üst sınıf Android telefonu gibi durduğunu, Galaxy S7’nin ise biraz daha orta üst segment telefon havası taşıdığını düşünmüştük. Ancak Galaxy S7’yi belirli bir süre boyunca kullandığımızda onun gerçekten de güçlü, aynı zamanda gerçekten de üst sınıf Android telefon havasını kullanıcısına hissettiren bir telefon olduğunu gördük. Sonuç olarak, bütçenizden sapmak istemiyor, daha küçük ekranlı bir telefonla kendinizi daha rahat hissedeceğinizi düşünüyorsanız, o hâlde seçiminizi S7’den yana kullanın.