Samsung, yurt dışında Galaxy S7 Nougat güncellemesini dağıtmaya başlatmıştı. Ancak Türkiye’deki Galaxy S7 veya S7 edge sahipleri henüz Android 7.0 güncellemesiyle tanışma imkanı bulamamışlardı.

Samsung Türkiye Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen’e bile Twitter üzerinden oldukça fazla soru gelmiş olmalı ki, Samsung yöneticisi daha fazla dayanamayarak konuyla ilgili olarak Twitter hesabı üzerinden Galaxy S7 güncelleme durumuyla ilgili bir açıklama yapmak zorunda kaldı.

Bu hesabımdan genelde Samsung'la ilgili soruları cevaplamıyorum fakat çok yoğun gelen soruların cevaplarını aşağıda bulabilirsiniz. pic.twitter.com/Wwq6Zof42j — Tansu Yegen (@TansuYegen) February 8, 2017

Yeğen’in belirttiğine göre, Galaxy S7 Nougat güncellemesi bu hafta sonu itibarıyla mevcut S7 ve S7 edge sahiplerine ulaşmaya başlıyor. S6 ve S6 edge+ sahipleri şubat ayının üçüncü hafta sonunda, S6 edge sahipleri ise onlardan birkaç gün sonra Nougat güncellemesini alacak. Note 5 sahipleri de yaklaşık 10 gün sonra Android 7.0 sürümüyle tanışacak.

Yeğen, A 2016 ve Galaxy J serisi sahipleri için de güncelleme tarihlerini paylaştı. Buna göre onların birkaç ay daha beklemeleri gerekecek. Yeğen, sıkıntı yaşanmaması amacıyla verdiği tarihlerde erteleme olabileceğini de hatırlattı.