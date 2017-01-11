Samsung, geçtiğimiz ağustos ayının başında tanıttığı Galaxy Note 7’ye büyük umutlar bağlamıştı. Ancak akıllı telefonun pilinden kaynaklanan aşırı ısınma ve patlama problemleri, telefonun tahmin edilenden başka şekillerde gündeme gelmesine neden olmuştu. Telefonu geri çağıran ve değişim programı başlatan şirket, ikinci partide de aynı sorunların tekrarlanması üzerine Note 7 üretimini sonlandırmış ve telefonu tamamen piyasadan çekmeye karar vermişti.

Note 7’nin aşırı ısınma problemi, uçuş güvenliği için de bir tehdit olarak değerlendirilmişti. Dünyanın dört bir yanında havalimanları ve havayollarında Galaxy Note 7 için özel uyarılar yapılırken, Samsung telefonu geri almak için havalimanlarına özel noktalar kurmuştu. Note 7’nin iade süreci büyük ölçüde tamamlansa da, havayolu şirketleri akıllı telefon için özel uyarılar yapmayı ve önlem almayı bırakmamıştı.

Ancak bu dönem yakında, en azından ABD’de, sona erebilir. ABD Ulaştırma Bakanlığı, havayollarının Note 7’nin bir uçuş riski teşkil ettiğine dair uyarı yapmasına artık gerek kalmadığını açıkladı. ABD Federal Havacılık Dairesi tarafından yapılan açıklamada Note 7’nin risk durumunun devam ettiği belirtildi. Ancak telefonun iadesi ve kullanılmaması konusunda kamuoyunda gerekli hassasiyetin oluştuğunun altı çizildi. Uyarıların sürdürülüp sürdürülmeyeceği konusunda son kararı ise havayolu şirketleri verecek.

Galaxy Note 7 araştırmasının sonuçları yakında açıklanacak

Samsung’dan yapılan son açıklamaya göre, Note 7’lerin yüzde 96’sından fazlası şirkete geri dönmüş durumda. CES 2017’de gazetecilere konuşan Samsung’un Amerika başkanı Tim Baxter, Note 7 ile ilgili sıkıntının ne olduğuna dair raporun yakında yayınlanacağı ifade edildi.