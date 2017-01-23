Samsung Galaxy Note 7 ile ilgili neyin yanlış gittiğini tam olarak ortaya koyması için başlattığı araştırmanın sonuçlarını en sonunda yayınladı. Geçtiğimiz yaz satışa sunulan Galaxy Note 7 pil tarafında yaşanan aşırı ısınmalardan kaynaklı olarak yol açtığı çeşitli yangın vakalarının ardından piyasadan çekilmek zorunda kalmıştı.

Güney Koreli şirket, Galaxy Note 7’nin pilleriyle ilgili iki ayrı sorunun varlığını işaret ediyor. Kullanıla ilk pilin sağ üst köşesinde yer alan tasarım hatası kısa devreye yol açıyordu. Değiştirilen Note 7’lerde kullanılan ikinci pilde ise kaynak kusurundan kaynaklı ve yangınlara yol açabilecek bir üretim hatası bulunuyordu. Hatta ikinci pilin bazı örneklerinde yalıtım bandı da eksikti.

Samsung, 700 kişilik özel ekiple 200 bin telefonu ve 30 bin ek pili test etti. Ayrıca UL, Exponent ve TUV Rheinland gibi üç dış kaynaktan da destek aldı, onlar da şirketle benzer sonuçlara ulaştı.

Geçen hafta Wall Street Journal’da çıkan bir haberde ilk sorunların Samsung’un kendi pil iştiraki olan Samsung SDI’dan temin ettiği, düzensiz şekilde boyutlandırılmış pillerden kaynaklandığı belirtiliyordu. Yeniden dağıtılan ikinci seri telefonlarda ise Amperex Technology tarafından üretilmiş piller kullanılmıştı.

Aşağıdaki infografik, Samsung Galaxy Note 7’nin pil sorunuyla ilgili ayrıntıları özetliyor.