Samsung’un Galaxy Note 7 pil üretiminden sorumlu olan, Samsung bağlantılı bir fabrikada çıkan yangın gündem maddesi oldu. Reuters’in haberine göre, söz konusu yangın fabrikanın atık bölümünde başladı ve aralarında hatalı pillerin de bulunduğu çeşitli ürünlerden kaynaklandığı söyleniyor.

Yangının önemli bir hasara veya üretimde gecikmeye yol açmadan söndürüldüğü belirtilirken Samsung, yangın sonucunda herhangi bir ölümün meydana gelmediğini de dile getirdi.

Yangın Note 7’de kullanılmış olan iki farklı tür pilin bir tanesinin üretimini gerçekleştiren Samsung SDI şirketine ait olan fabrikada çıktı. Galaxy Note 7 pil sorunları nedeniyle alev alma ve patlama gibi bazı olaylara yol açmıştı. Bunlar düşünüldüğünde pil üretim tesisindeki yangın da ilginç karşılandı.

Bu arada yangının gerçekten nasıl başladığı konusunda da birtakım tutarsızlıklar bulunuyor. Samsung SDI, yangının atık tesisinde başladığını belirtirken, yerel itfaiye departmanında görevli bir kişi, yangının üretim atölyeleri içinde başladığını kaydetti. İtfaiye teşkilatı 110 itfaiyeci ve 19 araç ile yangına müdahale etti.