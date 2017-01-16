Galaxy Note 7, Samsung tarafından geçtiğimiz ağustos ayının başında büyük umutlarla tanıtılmıştı. Ancak telefonun aşırı ısınmaya bağlı olarak alev alma ve patlama gibi olaylara sebebiyet vermesi, bu umutların kısa sürede tükenmesine neden olmuştu. Samsung, sorunun kaynağını bulmak için telefonun üretimini durdurduktan sonra bir araştırma başlatmıştı. Söz konusu araştırmanın resmi sonuçları henüz açıklanmış değil. Ancak Reuters’in haberi, araştırmanın bulgularına dair fikir edinmeyi mümkün kılıyor.

Reuters’in “şirkete yakın kaynaklara” dayandırdığı haberine göre, Note 7’de yaşanan problemler akıllı telefonun pilinden kaynaklandı. Daha önceki açıklamalarda da sorunun pilden kaynaklanmış olmasının muhtemel olduğu belirtilmişti. Ancak donanım veya yazılım kaynaklı başka bir etkenin de tetikleyici rol oynamış olabileceği ifade edilmişti.

Güney Koreli şirketin raporun sonucunu 23 Ocakta resmen açıklayacağı söyleniyor. Samsung’un mobil biriminin yöneticisi Koh Dong-jin’in endişeli müşterileri rahatlatmak adına benzer sorunların Galaxy S8 ve diğer yeni cihazlarda tekrarlanmasını engellemek için atılan adımlar hakkında da bilgi vermesi bekleniyor.

Galaxy Note 7 ile ilgili problemler ortaya çıktığında Samsung, 2.5 milyon telefonu geri çağırmıştı. Güney Koreli şirket, bir çözüm bulmak için de oldukça aceleci davranmıştı. Şirket, ilk etapta kendi bünyesi altındaki Samsung SDI tarafından üretilen pillerin sorunlu olduğunu ve diğer tedarikçi ATL’den gelen pillerde sorun yaşanmadığını açıklamıştı. Ancak ikinci partide gönderilen telefonlarda da aynı sorunların tekrarlanması, Note 7’nin piyasadan tamamen çekilmesine neden olmuştu.

Samsung’un sorunun ne olduğunu bulmak için yüzlerce mühendisi seferber ettiği, ancak bundan da sonuç alamadığı söylenmişti. Bu da akıllara sorunun donanım tasarımı veya yazılımdan kaynaklanmış olabileceği düşüncesini getirmişti. Mühendislik şirketi Industrial, Samsung’un ince bir kasaya çok büyük bir pil sığdırmaya çalışarak hatayı en başta yaptığını belirtmişti.

Samsung Galaxy Note 7 araştırmasında tekrar yangın çıkarmayı başardı

Reuters’in haberine göre, Samsung sorunun kaynağını bulmak için yürüttüğü araştırmada tekrar yangın çıkarmayı başardı. Şirket, bu testlerle problemin donanım veya yazılım kaynaklı olmadığı sonucuna vardı. Birden fazla pil tedarikçisiyle çalışıldığı için sorunun sadece pil kaynaklı olması kulağa biraz garip geliyor. Ancak araştırmaya dair tüm detayları öğrenmek için biraz daha sabırlı olmak gerekiyor.