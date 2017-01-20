Samsung, Galaxy Note 7’nin satışının ve üretiminin durdurulmasına neden olan sorunları tespit için yürüttüğü araştırmayı tamamladı. Şirket, bulduklarını önümüzdeki pazartesi günü (23 Ocak) düzenleyeceği bir basın toplantısıyla açıklayacak. Güney Kore’nin başkenti Seul’de gerçekleştirilecek toplantı, Türkiye saatiyle sabah 04:00’da başlayacak.

Galaxy Note 7, geçtiğimiz ağustos ayının başında tanıtılmış ve ay içinde satışa sunulmuştu. Telefonda aşırı ısınma sorununun görülmesi ve aşırı ısınmadan kaynaklı patlamaların yaşanması nedeniyle Samsung, eylül ayının başlarında cihazı geri çağırmıştı. İlk parti telefonları yenileriyle değiştiren Güney Koreli şirket, yeni seride de aynı sorunlar tekrarlanınca Note 7’nin üretimini ve satışını tamamen durdurma kararı almıştı.

Samsung bu kararı almasının ardından küresel çapta iade kampanyaları başlatmıştı. Bu süreçte Note 7’lerin uçaklarda kullanılması yasaklanmış, cihazın genel anlamda kullanımını engelleyen yazılım güncellemeleri yayınlanmış ve bazı ülkelerde operatör düzeyinde engelleme hamleleri yapılmıştı. Ancak tüm bu karmaşa sırasında Samsung, yaşananların kaynağı konusunda somut bir bilgi veya ipucu vermemişti.

Galaxy Note 7 araştırmasının sonuçlarının duyurulduğu toplantı internetten yayınlanacak

Samsung’dan yapılan açıklamada, Galaxy Note 7 ile ilgili sorunların farklı boyutlarının hem bağımsız uzman kuruluşlar hem de şirket tarafından incelendiği belirtildi. Güney Koreli şirket, düzenleyeceği toplantıda hem kendi incelemesinin hem de bağımsız kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen incelemelerin sonuçlarını değerlendirecek. Samsung, yaşananların tekrarlanmasını engellemek için uygulayacağı önlemleri de açıklayacak. Toplantı, Samsung’un internet sitesi üzerinden canlı olarak da yayınlanacak.