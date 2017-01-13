Küresel akıllı telefon pazarının lideri konumundaki Samsung’un elinde oldukça geniş bir telefon portföyü bulunuyor. Üst sınıf telefonlardan giriş seviyesine kadar pek çok seçenek sunan şirket, uygun fiyatlı cihazlarıyla daha çok kişinin akıllı telefon deneyimiyle buluşmasına yardımcı oluyor. Galaxy Grand Prime+ da bu zincirin en yeni halkalarından biri olarak dikkat çekiyor. Galaxy Grand Prime Plus inceleme yazımızda şık tasarıma sahip bu telefona dair detayları bulabilirsiniz.

Galaxy Grand Prime Plus inceleme: Tasarım

Galaxy Grand Prime+ ilk temasta bir Samsung telefonu olduğunu fazlasıyla belli ediyor. Yuvarlatılmış köşeler, fazla geniş olmayan ekran çerçevesi, ekranın altına yerleştirilen navigasyon kontrolleri ve fiziksel ana ekran tuşu gibi Samsung Android telefonlarında aşina olduğumuz tasarım unsurları, Galaxy Grand Prime+’ta da boy gösteriyor. 9 milimetre kalınlığındaki telefonun çok ince olduğunu söylemek mümkün değil. Ancak 5 inç ekran tercihi sonucunda daha dar bir yüzey alanına sahip olması ve arka yüzün kenarlara doğru kavis yapmasıyla telefon rahatlıkla kavranıyor. Bu sayede telefon tek elle sıkıntı yaşamadan kullanılabiliyor.

Samsung Galaxy Grand Prime+’ın çıkarılabilir arka kapağının yüzeyi sert suni deriyle kaplanmış. Bu sayede telefonun elden kayıp gitmesinin de önüne geçiliyor. Cihazın alt kenarında microUSB portu ve ana mikrofon, üst kenarında ise 3.5 mm. kulaklık jakı bulunuyor. Ses kontrol tuşları sol kenara yerleştirilirken, güç butonu da sağ kenarın orta üst kısmında yerini alıyor. Bu tuşların yerleşimi sayesinde, Samsung’un pek çok telefonunda olduğu gibi, cihazı hareket ettirmeden tuşlara erişilebiliyor.

Akıllı telefonun arkasında 8 megapiksel çözünürlüklü kamera ve LED flaş yer alıyor. Ön tarafta ise ekranın hemen üstünde 5 megapiksel çözünürlüklü ikinci bir kamera bulunuyor. Çıkarılabilen arka kapağın altından ise 2600 mAh kapasiteli pil ile SIM ve microSD kart yuvaları çıkıyor. Samsung Galaxy Grand Prime+’ın çift microSIM kart ile kullanılabildiğini belirtmek gerekiyor.

Galaxy Grand Prime Plus inceleme: Donanım ve Performans

Samsung Galaxy Grand Prime+, 960 x540 piksel çözünürlüklü 5 inç ekrana sahip. Ekranın piksel yoğunluğu çok yüksek değil. Dolayısıyla ekrana dikkatli bakıldığında pikseller fark edilebiliyor. Genel olarak yazılar, grafikler ve resimler de makul bir netlikte görüntülenebiliyor. Ekran parlaklık seviyesinin de beklentinin üzerinde olduğunu ayrıca vurgulamak gerekiyor.

“Açık hava” adını taşıyan özel bir mod sayesinde, Galaxy Grand Prime+’ın ekranın parlaklığı 15 dakika boyunca en yüksek seviyede tutulabiliyor.

Grand Prime+ dört çekirdekli mediaTek MT6737T işlemci bulunuyor. Mali-T720MP2 grafik işlemci birimini de barındıran bu yongasete 1.5 GB RAM eşlik ediyor. Akıllı telefonda 8 GB dahili hafıza bulunuyor. Ne yazık ki, bu alanın sadece 3.5 GB’lık kısmına kullanıcılar uygulama, dosya, video ve şarkı yükleyebiliyor.

Bu nedenle Galaxy Grand Prime+’ı bir microSD kart ile kullanmak önem taşıyor. Akıllı telefon 256 GB’ye kadar kapasiteye sahip microSD kartları destekliyor. 32 GB kapasiteli bir microSD kartın ortalama bir akıllı telefon kullanıcısı için yeterli alanı sağlayacağı söylenebilir. Uygulamaların da microSD karta taşınabilmesi, kullanıcılara hareket özgürlüğü sağlıyor.

Samsung Galaxy Grand Prime+, benchmark testlerinden çok yüksek puanlar almıyor. Akıllı telefon, AnTuTu benchmark testini 35000 civarı bir puanla tamamlıyor. Ancak akıllı telefonun fiyat aralığı ve barındırdığı bileşenler itibarıyla bu skorun doğal olduğunu belirtmek gerekiyor.

Galaxy Grand Prime+ telefon görüşmeleri, e-posta alma ve gönderme, sosyal ağlarda gezinme, kamera ile fotoğraf ve video çekme, internette dolaşma gibi günlük ihtiyaçları rahatlıkla karşılayan bir telefon. Bu eylemler için yeterli performansı sunan telefon, fiyatının karşılığını vermeyi başarıyor. Kategori 4 LTE desteği de akıllı telefonla 4.5G şebekesinin getirdiği yüksek hızdan faydalanmayı mümkün kılıyor.

Galaxy Grand Prime Plus inceleme: Yazılım

Samsung Galaxy Grand Prime+, kutusundan Android 6.0.1 Marshmallow yüklü olarak çıkıyor. Bu işletim sistemini Samsung’un TouchWiz kullanıcı arayüzü tamamlıyor. Gelişmiş bir arayüz olan TouchWiz’in varlığı, Galaxy Grand Prime+’ın kullanıcı deneyimini önemli ölçüde yukarıya çekiyor.

Üst sınıf Samsung akıllı telefonlarda görülen bazı özellikler Galaxy Grand Prime+’ta bulunmuyor. Ancak düzen ve görünüm itibarıyla, TouchWiz sayesinde Galaxy Grand Prime+ kullanıcıları üst sınıf bir Android telefon kullandıkları hissiyatını fazlasıyla yaşayabiliyor.

Samsung Galaxy Grand Prime+’ın bir artısı da Microsoft’un sık kullanılan bazı uygulamalarını ön yüklü biçimde sunması oluyor. Word, Excel, PowerPoint, gibi uygulamaların varlığı sayesinde Galaxy Grand Prime+ sahipleri, ofis dokümanlarını hareket halindeyken de düzenleyebiliyor. OneDrive ile bulutta saklanan dosyalara erişmek ve OneNote ile de düzenli biçimde notlar almak mümkün oluyor. Skype’ın varlığı ise Galaxy Grand Prime+ sahiplerine sevdikleriyle görüntülü görüşme imkanını sağlıyor.

Neredeyse tüm Android telefonların olmazsa olmazları arasında yer alan Google uygulamaları, Galaxy Grand Prime+ kullanıcılarına da ön yüklü biçimde sunuluyor. Haritalar, Gmail, YouTube, Fotoğraflar, Drive gibi Google uygulamalarına telefonun ana ekranında bulunan Google klasörü üzerinden erişilebiliyor. Facebook’un da ön yüklü olarak sunulan uygulamalar arasında yer aldığını ayrıca belirtmekte fayda var.

Artık telefonlarda pek rastlanmayan FM radyo uygulaması, Galaxy Grand Prime+’ta kullanıcıları karşısına çıkıyor. Yolculuk esnasında radyo dinlemeyi sevenler ve bunu internet üzerinden yapmayı istemeyenler için Galaxy Grand Prime+ uygun bir seçenek niteliği kazanıyor.

Samsung, son zamanlarda piyasaya sürdüğü üst sınıf akıllı telefonlarda bulunan Güvenli Klasör özelliğini Galaxy Grand Prime+’ta da sunuyor. Kullanıcılar herkesin erişmesini istemedikleri uygulamaları, videoları, fotoğrafları ya da diğer dosyaları Güvenli Klasör altına gönderebiliyor. Bu sayede söz konusu içeriklere sadece telefonun sahibinin erişmesi güvence altına alınmış oluyor. Cebinden fazla para çıkarmadan güvenlik ve gizlilik konusuna önem veren bir telefon sahibi olmak isteyenlerin Galaxy Grand Prime+’ı seçenekler arasına almasında fayda olduğu söylenebilir.

Samsung Galaxy Grand Prime+’ın Ayarlar menüsünün altında “Cihaz bakımı” adını taşıyan bir araç bulunuyor. Bu araç sayesinde Grand Prime+’ın durumunu yakından takip etmeyi mümkün kılıyor. Pil, kayıt yeri, RAM, cihaz güvenliği gibi unsurlar, bu araç sayesinde rahatlıkla yönetilebiliyor. Galaxy Önerileri bileşeni ise Galaxy Grand Prime+ kullanıcılarına işlerine yarayabilecek çeşitli uygulamalar öneriyor.

Galaxy Grand Prime Plus inceleme: Fotoğraflar

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Galaxy Grand Prime Plus inceleme: Kamera

Samsung Galaxy Grand Prime+’ın arkasında 8 megapiksel çözünürlüklü kamera bulunuyor. Otomatik odaklama özelliğine sahip bu kameraya LED flaş da eşlik ediyor. Galaxy Grand Prime+’ın arka kamerasıyla 1280 x 720 HD çözünürlüklü video kaydı da gerçekleştirilebiliyor.

Kamera uygulaması, ekran kapalıyken bile ana ekran düğmesine art arda iki kez basıldığında hızlı biçimde açılabiliyor. Böylelikle vakit kaybetmeden fotoğraf veya video çekmeye başlamak mümkün oluyor.

Galaxy Grand Prime+’ın kamera uygulaması, Samsung’un 2016’nın ikinci yarısında piyasaya sürdüğü telefonlarda görülen arayüz yeniliklerini de barındırıyor. Uygulamada otomatik, Pro, panoramik, art arda çekim, HDR ve gece gibi farklı sahne modları bulunuyor.

Bunlara ek olarak, Galaxy Grand Prime+’ın kamera uygulamasında çekimi farklılaştıran ve sonuçları daha çekimi gerçekleştirmeden görmeyi sağlayan çeşitli filtreler de yer alıyor. Uygulamanın hareketliliğini artıran bu filtreler sayesinde kullanıcılar fotoğraflarını renklendirme imkanını da yakalıyor.

Galaxy Grand Prime+’ın sahne modları arasında geçiş yapmak için parmağı ekran üzerinde sağa sola sürüklemek yeterli oluyor. Parmak ekranda düşey yönde sürüklendiğinde ise 5 megapiksel çözünürlüklü ön kameraya geçiş yapılıyor. Ön kameraya da LED flaş eşlik ediyor. Bu sayede karanlık ortamlarda aydınlık özçekimler gerçekleştirilebiliyor.

Samsung Galaxy Grand Prime+ ile dış mekanlarda veya yeterli ışık olduğunda gayet net fotoğraflar çekiliyor. Telefonun düşük ışıktaki kamera performansının da kendi sınıfı için gayet yeterli bir seviyede olduğu söylenebilir.

Galaxy Grand Prime Plus inceleme: Kamera Fotoğrafları

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Galaxy Grand Prime Plus inceleme: Sonuç

Galaxy Grand Prime+, Smasung markalı bir telefona sahip olmanın hissini fazlasıyla yaşatıyor. Şık görüntüsünün yanı sıra kompakt tasarımı sayesinde kolaylıkla taşınan ve kullanılan telefon, ceplere rahatlıkla sığıyor. Suni deri kaplı arka yüzey de telefonun verdiği zevki biraz daha yukarıya çekiyor.

5 inç ekran tatmin edici bir görsel deneyim yaşatıyor. Akıllı telefonun barındırdığı donanım bileşenleri ise fiyat aralığı çerçevesinde değerlendirildiğinde doyurucu bir akıllı telefon deneyimi sunuyor. Galaxy Grand Prime+ ile popüler uygulamaların tadına varmak mümkün oluyor.

Samsung Galaxy Grand Prime+’ın hem arka hem de ön kameraları, ihtiyaç duyulduğunda anı makul bir kaliteyle ölümsüzleştiriyor. Galaxy Grand Prime+’ın olumsuz yönleri arasında ise dahili depolama alanının azlığı ön plana çıkıyor. Telefonu hakkıyla kullanmak adına en az 32 GB kapasiteli bir microSD kartına sahip olmak gerekiyor.

Samsung Galaxy Grand Prime+, bütçesini fazla zorlamadan kaliteli ve şık bir akıllı telefon arayanlar için uygun seçeneklerden biri olarak ön plana çıkıyor.