Samsung Galaxy C7 Pro akıllı telefonuna resmiyet kazandırdı. Daha önce ortalıkta dolaşan dedikodulara uygun şekilde, bu telefon 5.7 inç Super AMOLED Full HD ekranla geliyor, içinde de Qualcomm Snapdragon 626 işlemci bulunuyor. 4 GB RAM sahibi olan cihazın önünde ve arkasında 16 megapiksel, f/1.9 diyafram açıklıklı kamerala yer alıyor.

Galaxy C7 Pro’da 64 GB’lık dahili hafıza mevcutken, microSD kart yuvası da 256 GB’ye kadar kapasiteye sahip kartları destekliyor. Buz Mavisi, Akçaağaç Yaprağı, Roze Pembe gibi farklı renk seçeneklerine sahip olan telefonda 3300 mAh kapasiteli pil ve ön tarafında, ekranın altında parmak izi okuyucusu yer alıyor. Bu sayede verilerinizi daha güvenli şekilde saklama imkanı bulunuyor. Android 6.0.1 Marshmallow ile çalışan telefonda Samsung’un TouchWiz kullanıcı arayüzü de yüklü olarak geliyor.

Mayıs 2016’da duyurusu yapılmış olan Galaxy C7‘nin takipçisi konumundaki Galaxy C7 Pro’nun bugün ön siparişe sunulması bekleniyor. Ancak bu durum sadece Çin’de gerçekleşecek. Telefonun dünyanın diğer pazarlarında satışa çıkıp çıkmayacağı, çıkarsa bunun ne zaman olacağı henüz bilinmiyor.

Samsung, Galaxy C7 Pro’yu web sitesinde listelemeye başlamış olsa da, henüz fiyatını açıklamadı. Bazı dedikodular bu cihazın 2799 yuan (yaklaşık 1533 TL) fiyat etiketiyle satılacağını işaret ediyor. Ancak bu, henüz doğrulanmadı. Cihaz resmen piyasaya sunulunca, daha fazlasını öğrenmek mümkün olacak.