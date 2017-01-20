Samsung’un bu ayın başında duyurusunu gerçekleştirdiği Galaxy A 2017 serisinin üyeleri çok hızlı şekilde Türkiye’ye geldi. 5.7 inç ekranlı Galaxy A7, 5.2 inç ekranlı Galaxy A5 ve 4.7 inç ekranlı Galaxy A3 Samsung mağazalarında ve yetkili satış noktalarında satışa sunuluyor.

Metal çerçeve ve 3D cam arka yüzeye sahip olan bu telefonların Siyah Gökyüzü, Altın Kum, Mavi Sis ve Şeftali Bulutu adını taşıyan dört özel renk seçeneği bulunuyor. Galaxy A5 ve A7 2017 modellerinin hem ön hem de arkalarında 16 megapiksel, f/1.9 kamera yer alırken, küçük ekranlı A3 2017 modelinin arkasında 13 megapiksel, önünde de 8 megapiksel kamera bulunuyor. Bu kameraların da f/1.9 diyafram açıklıklığı değerleri bulunuyor. Yeri değiştirilebilen kamera düğmesi sayesinde yüksek çözünürlüklü selfie?ler çekmek için ekranda herhangi bir yere dokunmanız yeterli oluyor. Ayrıca parlak resimler için telefon ekranını ön flaş gibi kullanmanız mümkün durumda.

IP68 sertifikasıyla suya ve toza karşı dayanıklılığı belgelenen Galaxy A 2017 serisinin üyeleri USB-C portu barındırırken, A5 ve A7 modellerinde hızlı şarj özelliği de mevcut. İlk kez Galaxy S7 ve S7 edge modellerinde gördüğümüz Her Zaman Açık Ekran sayesinde kullanıcılar telefonlarının ekranını açmadan saat, pil durumu, bildirimler gibi unsurları kontrol edebiliyor.

Galaxy A3, A5, A7 2017 modelleri bu hafta başında n11.com tarafından ön siparişe sunulmuştu. Samsung’un liste fiyatları, o ön sipariş fiyatlarından çok az daha yüksek görünüyor.

Galaxy A7 2017: 2499 TL

Galaxy A5 2017: 2199 TL

Galaxy A3 2017: 1699 TL

Bu arada telefonların çift SIM kart özellikli versiyonları da aynı fiyat etiketleriyle tüm Samsung mağazalarında satışa sunuluyor.