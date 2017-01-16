Samsung’un bu ayın başında, CES 2017 zamanında duyurusunu gerçekleştirdiği yeni Galaxy A 2017 serisi Android telefonları n11.com tarafından ön siparişe açıldı. Bu sayede Güney Koreli şirketin yeni Android telefonlarının Türkiye fiyatı hakkında da fikir sahibi olma şansı elde ediyoruz.

Galaxy S serisi üst sınıf Samsung telefonlarının çizgisini yansıtan, genel olarak orta-üst segment olarak nitelendirebileceğimiz Galaxy A3, A5 ve A7 2017 modelleri sırasıyla 4.7 inç, 5.2 inç ve 5.7 inç büyüklüğünde ekranlarla geliyor.

Bu üç yeni telefonun “amiral gemisi” sıfatını taşıyan versiyonu Galaxy A7’de 5.7 inç, 1080p Super AMOLED ekran, 16 megapiksel, 3600 mAh kapasiteli pil gibi başlıca özellikler yer alıyor. Galaxy A5 2017 ise 5.2 inç ekran ve 3000 mAh kapasiteli pil dışında büyük kardeşiyle hemene hemen aynı özelliklere sahip. A3 2017 modelinde ise 4.7 inç ekran, 2350 mAh kapasiteli pil, 13 megapiksel arka ve 8 megapiksel ön kamera bulunuyor.

Metal çerçeve ve camın birleşiminden oluşan gövdelere sahip olan Galaxy A 2017 serisinin tüm üyeleri suya ve toza karşı dayanıklı. Galaxy A3 2017 1599 TL, Galaxy A5 2017 1999 TL, Galaxy A7 2017 ise 2299 TL’lik fiyat etiketiyle sitede ön siparişe açılmış durumda.