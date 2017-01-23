Foxconn, geçtiğimiz yıl Sharp’ı 3.8 milyar dolar karşılığında satın almıştı. Sharp’ın elinde ekran üretimi konusunda oldukça özel teknolojiler bulunuyor. Güç tüketimi konusunda verimliliği ile dikkat çeken IGZO teknolojisini geliştiren şirket, OLED ekran panelleri üretiminde de öncüler arasında yer alıyor. Foxconn iPhone için de Sharp markası ile OLED ekran üretmeye hazırlanıyor.

Foxconn’un en büyük müşterilerinden biri olan Apple‘ın iPhone’da OLED panel kullanmaya başlaması bekleniyor. Cupertino merkezli şirketin oldukça büyük olması öngörülen talebinin karşılanması için tüm OLED tedarikçilerinin kapasitelerini artıracağı söyleniyor. Foxconn’un bunun için kuracağı yeni fabrikayı ABD’de kurması bekleniyor. Foxconn CEO’su Terry Gou’nun yaptığı açıklama da bu iddiayı kuvvetlendiriyor.

Foxconn’un ABD’ye inşa edeceği tesis için 7 milyar dolar yatırım yapacağı ve bu tesiste 30 ila 50 bin kişiye iş imkanı sağlayacağı söyleniyor. Şirketin Tayvan’da düzenlediği etkinlikte Pensilvanya eyaletinin yöneticilerinin de bulunması, fabrikanın bu eyalette kurulması ihtimalini artırıyor.

Foxconn’un iş ortaklarından biri olan SoftBank’in başındaki isim olan Masayoshi Son, geçtiğimiz aralık ayında Donald Trump ile bir araya gelmişti. Bu görüşmeden önce Terry Gou ile de konuşan Son, ABD’ye 50 milyar dolar yatırım sözü vermişti.

Foxconn iPhone için ABD’de ekran üretirse Apple’ı Trump’ın etkisinden kurtarabilir

Donald Trump, seçim kampanyası döneminde Apple’ın ABD’de üretim yapması için her türlü çabayı sergileyeceğini söylemişti. Foxconn’un iPhone için ABD’de üretim gerçekleştirmesi, Apple’ın üzerindeki Trump yükünü biraz hafifletebilir.