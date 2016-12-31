Apple‘ın en büyük donanım tedarikçilerinden biri olan, iPhone’un üreticisi konumundaki Foxconn geleceğe dönük dönüşüm planını açıkladı. Buna göre şirket üretim hatlarına 40 bin adet robot yerleştirmek ve üretimi tamamen otomatikleştirmek istiyor. Bu, fabrikadaki insan çalışanların da robotlarla değiştirilmesi anlamına geliyor.

Aslında Foxconn iPhone 6’nın çıkışından beri iş gücünün yarısından fazlasını robotlarla çoktan değiştirdi. Şirketin otomasyon teknolojileri geliştirme komitesi genel yöneticisi Dai Jia-peng’in söylediğine göre, yeni açıklanan plan ise üç fazlı planın bir parçasını oluşturuyor.

Digitimes, planın ilk fazının her bir çalışanın pozisyonunu otomasyon tabanlı çalışma istasyonlarıyla değiştirmek olduğunu, bu dönüşümün en tehlikeli ve zor işlerle başladığını söylüyor. İkinci faz ise tüm üretim hattının otomatikleştirilmesini hedefliyor. Bu, üretim hatlarında hem insan hem de robotların birlikte çalışması anlamına geliyor.

Foxconn yöneticisinin belirttiğine göre şirketin, aralarında Chengdu; Güney Çin’in Chongqing şehrindeki fabrikada yer alan monitör bilgisayar ve LCD monitör üretim hatlarının ve Zhengzhou’daki bir CNC hattının da yer aldığı 10 farklı tamamen otomatikleştirilmiş üretim hattı bulunuyor.

Tabii ki, planın üçüncü fazını sadece fabrikaların değil, üretim hatlarının da tamamen otomatikleştirilmesi oluşturuyor. Bütün fabrikalarda mümkün olan en az sayıda çalışan tutulacak. Bunlar üretim, lojistik, test ve denetleme gibi farklı süreçlerde rol alacak.

Üretim hattını otomatikleştirme ve kolaylaştırma, daha verimli bir üretim süreci anlamına geliyor. Bu durum iPhone gibi yoğun talep gören ürünlerde stokların daha hızlı dolmasını sağlayabilir. Bununla birlikte binlerce insanın da işinden olacağı anlamına geliyor.