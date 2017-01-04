Ford Mustang ve F-150 kamyonetinin hibrit modellerini üreteceğini açıkladı. Şirket, söz konusu modelleri 2020 itibarıyla yollara çıkarmayı planlıyor. Geçtiğimiz yıl 750 bini aşan bir satış rakamına ulaşan F-150, ABD’nin en çok satan taşıtı unvanını elinde bulunduruyor. Mustang ise spor otomobiller arasında bir efsane olarak anılıyor.

Yeni hibrit modellere ilişkin detaylar şu an için oldukça kısıtlı. Ancak Ford’dan yapılan açıklamaya göre, hibrit F-150 aynı zamanda bir mobil jeneratör gibi çalışacak. Bu sayede kamyoneti kullanan inşaatçılar veya çiftçiler gerektiğinde ihtiyaç duydukları enerjiyi de F-150’den sağlayabilecek.

Ford, hibrit kamyonetinin çekme ve taşıma kapasitesi bakımından da güçlü olacağını belirtmeyi ihmal etmedi.

Hibrit Ford Mustang V8 gücüne sahip olacak

Hibrit Ford Mustang ise V8 gücüne ve standarttan daha düşük torka sahip olacak. Şirketin bu yolla otomobilde kullanılacak dört silindirli motorun güç üretimini canlandırmayı amaçlamış olması muhtemel görünüyor. Böylelikle Mustang GT’dekine benzer bir V8 performansına ulaşılmasının da önü açılmış oluyor.

Ford, en gözde otomobillerinden ikisinin hibrit versiyonlarını üreterek elektrikli araçlar konusuna verdiği önemi bir kez daha gözler önüne sermiş oluyor. Şirket, 2020 itibarıyla 480 kilometre menzile sahip elektrikli arazi aracını da yollara çıkarmayı planlıyor.