Ford elektrikli otomobil kadrosunu genişletmeye yönelik yeni planlarını Flat Rock’ta düzenlediği etkinlikte duyurdu. Şirket, bu doğrultuda elektrikli bir arazi aracı üzerinde çalıştığını açıkladı. Ford’un Flat Rock’taki fabrikasında üretilecek aracın 2020’de yollarda olması amaçlanıyor. Henüz ismi belirlenmeyen arazi aracının en az 480 kilometrelik bir menzilinin olması hedefleniyor.

Ford CEO’su Mark Fields, elektrikli taşıtlara olan müşteri ilgisinin her geçen gün biraz daha arttığını belirtti. Fields, elektrikli araçlar konusunda zirvede yer almayı istediklerini de sözlerine ekledi.

Ford, 480 kilometrelik menzile hali hazırda ürettiği elektrikli araçları kullanan 30 binden fazla kişiyle yaptığı çalışmalardan sonra karar verdi. Şirketin araştırmasına göre, günlük yolculukların yüzde 88’inde 100 kilometrenin altında bir yol katediliyor. Beş araç sahibinden yaklaşık dördü ise otomobilini her gün bir kere şarj ediyor.

Menzil kaygısı, elektrikli taşıtlarla ilgili öncelikli kaygılardan biri. Ancak Ford’un yeni arazi aracı 480 kilometrelik menziliyle bu kaygıları dindirebilir. Hali hazırda Chevrolet Bolt 383 kilometre, Tesla Model 3 ise 346 kilometre menzile sahip.

Ford elektrikli arazi aracını ABD, Asya ve Avrupa’da satışa sunacak

Ford, ABD ve Avrupa’da kablosuz şarj teknolojisiyle ilgili testler yürütüyor. Bu testlerin de şirketin elektrikli araçlarına bir avantaj sağlayabileceği belirtiliyor. Bu teknoloji hayata geçtiğinde otomobiller şarj alanına park edildiğinde şarj işlemi otomatik olarak başlayacak. Ford elektrikli arazi aracını ABD, Asya ve Avrupa’da satışa sunmayı planlıyor.