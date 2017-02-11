İnsanların tonlarca çevrim içi haber ve makale arasından ilgilerini çekenlerini bulmasını ve bunları organize edilmiş şekilde okumasını mümkün kılan Flipboard, iPad ile birlikte ortaya çıkmış ve haberleri dergi formatında okuma kolaylığı sunmasıyla dikkatleri üstüne çekmişti. Daha sonra iPhone, Android telefon ve diğer ortamlara açılan Flipoboard 4.0 numaralı yeni versiyonuyla birlikte kapsamlı bir yenilikten geçiyor.

Flipboard, giderek büyüyen yayıncı ekosistemi, kullanıcıların oluşturduğu dergiler ve ayrıca sosyal ağlardan gelen girişler nedeniyle kapsamlı bir yenilemenin zorunlu hâle geldiğini dile getiriyor.

Flipboard 4.0 ile birlikte Akıllı Dergiler konsepti geliyor. Kullanıcıların oluşturduğu dergiler, eski versiyonda takip ettikleri konu başlıklarıyla birleştiriliyor. Böylelikle kullanıcılar, seçmiş oldukları konu başlığı veya başlıklarına göre oluşturulmuş genel bir dergi yerine gerçekten ilgilerini çeken konular veya gelişmeler hakkında içeriklerden oluşan dergilere erişme fırsatı buluyor. Dergiler genel bir konu yerine daha özel, alt başlıklara odaklanmış konular üzerine özelleştirilebiliyor.

Flipboard uygulamasının yeni versiyonunu indirdikten veya uygulamayı güncelledikten sonra sola sürükleyerek Flipboard’a ilginizi çeken konuları eklemeye başlayabilirsiniz. Örneğin, Eğlence başlığını seçtiniz. Daha sonra filmler, müzik, diziler, ödüllü diziler ve hatta belirli filmler, diziler veya oyuncularla ilgili alt konu başlıklarını da göreceksiniz. Daha sonra seçimlerinizden yola çıkarak bir Akıllı Dergi oluşturulacak, bu dergide birbiriyle ilgili haberler ve makaleler yer alacak. Bir konu hakkındaki genel hikâyeler de, ayarlar içinden kapatılmadığı takdirde dergi içinde yer almaya devam edecek.

Bu arada Özelleştirilmiş Dergiler daha önce olduğu gibi yine oluşturulmaya devam ediyor, ancak bu noktada da Flipboard’un yeni sürümü daha iyi bir deneyim sağlıyor. Özelleştirilmiş Dergileri herhangi bir kaynak, kişi, yayın veya konu etiketi ekleyerek Akıllı Özelleştirilmiş Dergiler hâline getirmek mümkün oluyor. Akıllı Dergiler Ana Sayfada, atlı karınca formunda görüntüleniyor, ancak sadece dokuz tanesine yer verilebiliyor. Daha önce takip edilen tüm içerikler ve kaynaklar ise profil alanında bulunuyor.

Flipboard’un yeniliklerinden hemen yararlanmaya başlamak için versiyon 4.0’a hemen güncelleyebilirsiniz.