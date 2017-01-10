2015’in en dikkat çekici akıllı saatlerinden birisini de Vector üretmişti. Eski Citizen çalışanları tarafından kurulan Romanya merkezli şirketin akıllı saati, çeşitli özelliklerle ilgi uyandırmayı başarmıştı. Vector 30 günlük pil ömrü, Pebble benzeri arayüzü, klasik saat tasarımıyla “daha az teknolojik” görünen bir akıllı saat arayanları yakalamıştı. Vector, bundan sonra yolculuğuna giyilebilir ürün pazarının önemli şirketlerinden birinin çatısı altında devam edecek. Kısa süre önce Pebble’ı alan Fitbit Pebble ile alışverişlerine devam ediyor.

Taraflar arasındaki anlaşma Vector tarafından duyuruldu. Yapılan açıklamada, Vector çalışanlarının bundan sonra Fitbit çatısı altında görev yapacağı belirtildi. Sürecin tamamlanmasıyla birlikte Vector markası da tarihe karışacak.

Fitbit Vector’un donanım ve yazılım konusundaki uzmanlığını kendi servisine entegre edecek. Bu entegrasyonun ardından Vector markalı akıllı saatler çalışmaya devam edecek. Ancak şirketten bir yazılım güncellemesi veya yeni ürün gelmeyecek.

Fitbit Vector teknolojisinden düşük enerji tüketen bir akıllı saat üretmek için faydalanabilir

Fitbit’in Vector ve Pebble’ın teknolojisinden üretmeyi planladığı düşük enerjili akıllı saatte faydalanabileceği söyleniyor. Bu beklentinin gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceğini görmek içinse beklemek gerekiyor.