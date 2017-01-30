Giyilebilir ürün pazarının önde gelen üreticilerinden biri olan Fitbit, 2016’nın dördüncü çeyreğine ait finansal sonuçlarını yakında açıklayacak. Gelen haberlere göre, şirketin pek de parlak sonuçlar duyurması beklenmiyor. Bu durumun fitness bilekliği satışlarının pek de iyi gitmediğinin bir göstergesi olduğu söyleniyor.

Mevcut tablo nedeniyle şirketin iş gücünde kesintiye gideceği de iddialar arasında yer alıyor. Giyilebilir ürün üreticisinin 80 ila 160 arasında çalışanla yollarını ayırabileceği söyleniyor. Fitbit bünyesinde hâli hazırda 1600 kişi çalışıyor. Eğer 160 kişiyle yollar ayrılırsa, şirketin iş gücünde yüzde 10 oranında bir kesinti gerçekleşmiş olacak. Şirketin son zamanlarda üçüncü taraf uygulamalar için bir uygulama mağazası oluşturma hazırlığı içinde olduğu söyleniyor. Bu mağazada yer alan uygulamalar, şirketin giyilebilir ürünleri üzerinde kullanılabilecek.

Ancak uygulama mağazası haberleri, şirketin bir akıllı saat üretebileceğine dair iddiaları da beraberinde getirmişti. Bu iddianın gerçeğe dönüşmesi durumunda Fitbit, teknoloji dünyasının önemli isimleriyle doğrudan rekabet içine girmiş olacak. Apple, Samsung ve LG şirketin muhtemel rakipleri arasında yer alıyor. Şirketin ürettiği bazı bileklikler akıllı saat özellikleri barındırsa da, uygulama desteği sunmuyor.

Fitbit iş gücü kesintisiyle 200 milyon dolar tasarruf edebilir

Fitbit geçtiğimiz yılın son ayında yaklaşık 40 milyon dolar ödeyerek akıllı saat üreticisi Pebble’ı satın almıştı. Bu satın almayla birlikte Pebble’ın işletim sistemi ve patentleri de şirkete geçmişti. Dolayısıyla akıllı saat üretimine dair beklentiler de biraz daha artmıştı.

Pebble’ın iş gücünde gerçekleştireceği muhtemel kesintinin ise şirkete 200 milyon dolarlık bir tasarruf imkânı sağlayacağı söyleniyor. Bu iddiaların doğru olup olmadığını anlamak için biraz daha beklemek gerekiyor.