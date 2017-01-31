Fitbit 2016’nın dördüncü çeyreğine ait finans raporunun ön sonuçlarını açıkladı. Paylaşılan ilk tablonun şirket adına iyi olduğunu söylemek ise pek mümkün değil. Dijital sağlık ve fitness şirketi, uzun süredir giyilebilir ürün pazarının lideri durumunda. Ancak Fitbit geride kalan çeyrekte ürünlerine yönelik talebin beklenenden daha az gerçekleştiğini açıkladı. Şirket, bu nedenle iş gücünde yüzde 6’lık bir kesintiye gideceğini ve 110 çalışanıyla yollarını ayıracağını duyurdu. Şirketin iş gücünde kesintiye gideceğine dair haberler kısa süre önce gündeme gelmişti.

Şirketten yapılan açıklamada, 2016’nın dördüncü çeyrek gelirinin 572 ila 580 milyon dolar arasında gerçekleşmesinin beklendiği belirtildi. Giyilebilir ürün üreticisi, üçüncü çeyrek sonuçlarını açıklarken 2016’nın son çeyreği için 725 ila 750 milyon dolar arası bir gelir öngörüsünde bulunmuştu. Ancak o dönemde bu hedef bile düşük olarak nitelenmiş ve şirketin hisseleri yüzde 30 oranında değer kaybetmişti. Şirket Avrupa, Orta Doğu ve Asya gibi bölgelerde büyüse de, olgunlaşmış pazarlardaki yavaş satışların performansı kötü etkilediği düşünülüyor.

Şirket işten çıkarmaların hangi departmanlarda gerçekleştirileceği konusunda somut bir bilgi vermedi. Dolayısıyla bu kararın kısa bir süre önce satın alınan Pebble ile şirkete katılanları etkileyip etkilemeyeceği henüz bilinmiyor. Fitbit, bu kararıyla 2017 içindeki operasyon giderlerinde 200 milyon dolarlık bir kesinti gerçekleştirmeyi amaçlıyor.

Fitbit akıllı saat pazarına gireceğini resmen açıkladı

Fitbit CEO’su James Park, ön sonuçları açıklarken şirketin akıllı saat pazarına gireceğini de resmen duyurdu. Park, sağlık ve zindelik üzerine odaklı, şık ve tarz sahibi ürünler sunmayı planladıklarını belirtti. Fitbit, 2016’nın son çeyreğine ait kesin sonuçları ise 22 Şubatta açıklayacak.