FBI, geçtiğimiz yıl 2015’te San Bernardino’da gerçekleştirilen silahlı saldırının zanlılarından biri olan Syed Farook’a ait iPhone 5c’nin kilidinin kırılması için Apple‘a talimat vermişti. Ancak Cupertino merkezli şirket, yoğun baskıya rağmen bu talimatı yerine getirmeyi reddetmişti. FBI iOS kilidini kırmak adına mobil güvenlik üzerine uzmanlaşan İsrailli şirket Cellebrite’tan yardım almıştı.

Cellebrite tarafından geçtiğimiz ay yapılan açıklamada, eski sunuculardan birine saldırı gerçekleştirildiği belirtilmişti. Saldırganlar FBI tarafından iOS kilidini kırmak için kullanılan araçlardan bazılarını ele geçirdi ve gözdağı verme amacıyla bunların bir kısmını yayınladı.

Paylaşılan verilerdeki kodlar, Cellebrite’ın Universal Forensic Extraction Device adlı aracıyla bağlantılı görünüyor. Söz konusu araç eski iPhone’ların, Android ve BlackBerry cihazlarının güvenlik kilitlerini kaldırmak için kullanılıyor.

Motherboard’a konuşan siber korsanlardan biri, bu tarz araçların yeterli teknik bilgiye sahip kişiler tarafından kötü amaçlarla kullanılabileceğine ve baskıcı rejimlere kapılar açabileceğine dikkat çekti.

Söz konusu araca ait kodları Cellebrite’ın sunucularından aldıklarını belirten bilgisayar korsanları, kodların bir kısmını popüler kod depolarından Pastebin’de paylaştı. Cellebrite yetkilileri ise paylaşılanın kaynak kodu olmadığını vurguladı.

FBI iOS kilidini kırmak için kullandığı araçla Apple’ın tepkisini çekmişti

FBI’ın talebine karşı çıkan Apple, FBI’ın işlemi farklı yollarla gerçekleştirmesini de eleştirmişti. Apple CEO’su Tim Cook, FBI tarafından kullanılan aracın kamu güvenliği için “berbat” olduğunu dile getirmişti.