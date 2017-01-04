Faraday Future FF91 nihayet CES’te gösterildi. CES’in merakla beklenen etkinliklerinden olan Faraday Future etkinliği bizim zaman dilimimize göre sabaha karşı gerçekleştirildi. Faraday Future otomobilin ne kadar hızlı olduğunun altını defalarca çizdi.

1050 beygir gücüne sahip olan araç, FF’in belirttiğine göre 0-100 km/h hızlanmasını sadece 2.39 saniyede gerçekleştiriyor. Bu, şu anda üretilmiş olan diğer tüm otomobillerin sahip olduğundan daha yüksek bir değer olarak dikkat çekiyor.

Faraday Future’ın FF91 elektrikli spor otomobili yollara çıktığı takdirde Tesla için ciddi bir rakibin gelmiş olacağı rahatlıkla söylenebilir.

İlgilenen alıcıların FF.com adresine girmeleri ve 5000 dolarlık depozitoyla başvurmaları gerekiyor. Arzu ettikleri takdirde sadece 300 adet üretilecek “Alliance Edition” versiyonu da tercih edebilecekler. Otomobillerin tesliminin 2018’de başlayacağı belirtiliyor.

Future Faraday, FF91 hakkında daha fazla detayı, daha sonra düzenleyeceği başka bir etkinlikte vereceğini açıkladı. Söz konusu etkinlik yılın ilerleyen aylarında gerçekleştirilecek.