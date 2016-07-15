Fallout Shelter oyunu beklendiği gibi PC için çıkış yaptı. Böylelikle Bethesda daha önce verdiği sözü tutmuş ve mobil tarafta epey popülarite kazanan oyunu PC kullanıcısı kitleyle de buluşturmuş oldu. PC versiyonunun çıkışı Bethesda’nın yayınladığı 1.6 numaralı yeni versiyona denk geldi. Bu yeni güncelleme Fallout Shelter’ın şimdiye kadarki en büyük içerik güncellemesi olma özelliğini de taşıyor.

Versiyon 1.6 ile birlikte Fallout Shelter oyuncuları mahzen sakinlerini maceraya gönderebiliyor ve onları çorak arazide takip edebiliyor. Bu, önceki versiyonlara göre önemli bir değişiklik anlamına geliyor. Önceleri mahzen sakinlerini maceralara gönderdikten sonra onların geçtikleri aşamaları sadece durum güncellemeleriyle görmek mümkün oluyordu. Macera sisteminin eklenmesine ek olarak, savaş sistemi de yeniden düzenlendi. Aralarında Fallout 4’te yer alan Red Rocket Fuel Stop’ın da yer aldığı keşfedilecek yeni konumlar bulunuyor.

PC oyuncuları daha eski bir versiyonla oynamaya başlamayacak. Bethesda’nın da söylediği gibi, PC versiyonu mobil taraftaki eşdeğerleriyle aynı seviyede çıkış yapıyor. PC oyuncuları Fallout Shelter’ı Bethesda’nın başlatıcı uygulaması üzerinen indirebiliyor. Eğer oyunu gerçekten oynamak istiyorsanız, geliştiriciye özel olan yeni bir başlatıcı uygulamayı bilgisayarınıza yüklemeniz gerekiyor.

İndirme süreci Fallout Shelter’ın PC’deki en can sıkıcı tarafı gibi görünüyor. Oyunun mobil versiyonları hatırı sayılır bir başarı elde etti. Şirketin söylediğine göre, oyun Android ve iOS’te 50 milyon oyuncunun içinde bulunduğu bir kitleye ulaştı. Bu, diğer tüm Fallout oyunlarını oynayanların toplamından daha fazlasına denk geliyor. Popüler oyunun mobil taraftaki bu başarıyı PC’ye taşıyıp taşıyamadığını zamanla göreceğiz.