2016’nın son günlerinin gelişiyle birlikte sosyal paylaşım sitelerinin yeni yıl kutlamaları için hazırladığı araçlar da gün yüzüne çıkıyor. Dünyanın en büyük sosyal paylaşım sitesi Facebook da bu furyadan geri kalmıyor.

Facebook yılbaşı kartları, Haber Kaynağının en üstüne yerleştirilecek. Sosyal paylaşım sitesinin kullanıcıları, beğendikleri kartı seçip aileleri ve arkadaşlarının yeni yıllarını renkli biçimde kutlayabilecek.

Facebook yılbaşı kartları ile moralleri yükseltmeyi amaçlıyor

Facebook, özel yılbaşı kartlarıyla 2016’ya veda ederken insanların moralini yükseltmeyi ve yüzlerde bir gülümseme oluşturmayı hedefliyor. Kullanıcılar kartlarını seçerken dokunaklı ya da eğlenceli seçenekler arasında tercihte bulunabiliyor. Kart seçiminin ardından özel bir mesaj yazılabiliyor. Kartlar, aile ve arkadaşları etiketleyerek Haber Kaynağı’nda paylaşmak da mümkün oluyor.