Facebook yalan haber ile mücadele konusunda adım attığı ülkelerin arasına Fransa’yı da ekledi. Ülkede bu yıl içinde gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı seçiminde yalan haberlerin etkili olmasını önlemek için hazırlanan filtre için Facebook, sekiz Fransız medya kuruluşuyla birlikte çalışacak. Söz konusu kuruluşlar, Facebook kullanıcıları tarafından bildirilen haberlerin doğrulamasını ve filtrelemesini yapacak.

Fransa’nın en ünlü gazetelerinden Le Monde, Facebook’un bu girişimdeki iş ortakları arasında yer alıyor. Le Monde’da yer alan habere göre, yalan haber filtresi ABD ve Almanya’dakine benzer biçimde işleyecek. Hem Facebook hem de Google, ABD başkanlık seçimleri sırasında yalan haberlerin yayılmasına aracı oldukları için büyük eleştirilere maruz kalmıştı. Avrupalı liderler, kıtada yaklaşan seçimler öncesinde yalan haberlerin benzer bir etki oluşturmasından duydukları endişeyi dile getirmişlerdi.

Fransa’daki Facebook kullanıcıları, yalan olduğunu düşündükleri haberleri Facebook’a bildirecek. Bu haberler sekiz medya şirketinin eriştiği portala yönlendirilecek. Eğer bu şirketlerden en az ikisi haberin yalan olduğunu belirtirse ve bunu kanıtlarla desteklerse içerik Facebook tarafından işaretlenecek. İlgili haberi paylaşmak isteyen Facebook kullanıcıları da uyarılacak.

Le Monde’un yanı sıra AFP, BFM-TV, Franceinfo, France Médias Monde, L’Express, Libération ve 20 Minutes, Facebook’un diğer iş ortakları arasında yer alıyor. Facebook’tan yapılan açıklamada, Cross Check girişiminin de destekleneceği belirtildi. First Draft News tarafından hayata geçirilen Cross Check girişimi, 16 Fransız haber kuruluşuna soru sormayı ve onlardan bilgi almayı mümkün kılıyor.

Facebook yalan haber ile mücadele konusunda Fransa’da harekete geçen ilk kuruluş değil

Facebook, Fransa’da yalan haberle mücadeleye girişen ilk kuruluş değil. Daha öncesinde aralarında Le Monde ve Libération’un da bulunduğu medya kuruluşları, yalan haberleri önlemek için bir veri tabanı oluşturmuştu.