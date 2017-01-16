Facebook yalan haber ile mücadele için geliştirdiği filtresini ABD dışında test etmeye hazırlanıyor. Şirket tarafından The Financial Times’a yapılan açıklamaya göre, yalan haber filtresinin yeni test sahası Almanya olacak.

Almanya’da 2017 içinde genel seçimler gerçekleştirilecek. Yalan haberlerin seçimleri etkileyebileceğinden de ciddi ölçüde endişe duyuluyor. Facebook, yeni aracını Almanya’da test ederek bu endişelerin giderilmesine yardımcı olmayı amaçlıyor. Tıpkı ABD’de olduğu gibi, Almanya’da da kullanıcılar yalan olduğunu düşündükleri haberleri bildirebilecekler. Ardından kullanıcılar üçüncü taraf bir doğruluk kontrol sistemine yönlendirilecek.

Eğer haberin yalan olduğuna karar verilirse Facebook haberi işaretleyecek. Haber önceliklendirmeyecek ve haberi paylaşmak isteyen kullanıcılar uyarılacak.

Facebook’un yalan haberle mücadele yöntemlerini başka ülkelerde test edip etmeyeceği henüz bilinmiyor. Ancak sosyal paylaşım sitesinden yapılan açıklamada, genişlemenin kesinlikle değerlendirildiği vurgulanıyor.

Facebook yalan haber filtresi için Almanya oldukça uygun bir test sahası

Almanya, sosyal paylaşım sitesinin yalan haber filtresinin ABD dışındaki ilk testi için oldukça mantıklı bir seçim. Şirketin bunu yapmasının altında maddi gerekçeler de bulunuyor. Almanya’da hazırlanan bir yasa taslağı, yalan haberlerle mücadele konusunda gerekli aksiyonu almayan kuruluşlara ciddi yaptırımlar öngörüyor. Buna ek olarak, Almanya’da da son zamanlarda yalan haberlerden kaynaklı çeşitli sıkıntılar gündeme gelmişti.