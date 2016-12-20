Facebook yalan haber ile mücadele konusunda işleri yeterince sıkı tutmadığı nedeniyle geçtiğimiz aydan bu yana ABD’de yoğun biçimde eleştiriliyor. Ancak ABD’de henüz sosyal medyadaki yalan haberlerle mücadeleyi yasal boyuta taşıyacak bir adım atılmış değil. Bu konuda ilk harekete geçen ülke ise Almanya oluyor. Alman hükümeti, yalan haber yayınlayan sosyal medya şirketlerine 500 bin avroya varan cezalar kesilmesini öngören tasarıyı 2017’nin ilk günlerinde yasalaştırmayı planlıyor.

Alman Sosyal Demokrat Partisi Meclis Grup Başkanı Thomas Oppermann ise yaptığı açıklamada yasa tasarısının başka bir yönüne daha değindi. Oppermann, Facebook gibi pazarında lider olan kuruluşların Almanya’da yılın 365 günü faaliyette olacak bir hukuki koruma ofisi kurmasının zorunlu hâle geleceği belirtildi.

Yalan haberlerin değerlendirme süreci,haberden olumsuz etkilendiğini belirten kişilerden gelen şikayetlerle başlayacak. İncelemenin yapılmasının ardından haberin yalan olduğunun anlaşılması durumunda ilgili mecraya içeriği kaldırması için 24 saat zaman verilecek. 24 saatlik süre dolduğunda içerik silinmediği takdirde ilgili sosyal medya mecraları, 500 bin avroya varan cezalarla karşı karşıya kalabilecek. Haberin yalan olduğunun anlaşılması durumunda haberden olumsuz etkilenen kişiye tekzip hakkı da verilecek. Tekzip metninin de aynı görünürlükte yayınlanması gerekecek.

Koalisyonun büyük ortağı Hristiyan Demokratların önemli isimlerinden Volker Kauder de uzun süredir bu yönde görüşmelerin olduğunu ve önümüzdeki yılın başından itibaren harekete geçeceklerini ifade etti.

Facebook yalan haber ile mücadele için sistemlerini geliştiriyor

Facebook tarafından konuya ilişkin olarak Ars Technica sitesine gönderilen açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı: “Ortaya çıkan sorunları fazlasıyla ciddiye alıyoruz ve sorunların çözümü için her kanattan politikacılarla, dijital uzmanlarla görüşüyoruz. Geçtiğimiz hafta yaptığımız açıklamayla yalan haberlerle mücadele sistemlerimizi geliştirme konusundaki isteğimizi ortaya koymuştuk. Bir süredir de yalan haberle mücadele için yeni fonksiyonlar açıklıyoruz.”