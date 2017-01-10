Facebook video izleyen insanlara daha fazla reklam göstermek ve bu reklam gelirini videoların sahibi olan yayın kuruluşlarıyla paylaşmak istiyor. Gelen haberlere göre, şirket bunun için “ara reklam” olarak tanımlanabilecek formatı test ediyor. Bu format çerçevesinde yayıncılar videolarının ortasına reklam yerleştirebilecek. Söz konusu reklamlar, video başladıktan en az 20 saniye sonra ortaya çıkacak.

Reklamların satışının ilk etapta Facebook tarafından gerçekleştirileceği de gelen bilgiler arasında yer alıyor. Sosyal paylaşım sitesinin bu reklamların gelirlerinin yüzde 55’lik kısmını yayıncılara aktaracağı belirtiliyor. Çevrim içi video reklam pazarının lideri konumundaki YouTube da aynı paylaşım oranını uyguluyor.

Eğer bu yeni reklam formatı başarılı olursa, video yayıncıları Facebook’ta paylaştıkları içerikler üzerinden ilk defa gerçek anlamda para kazanma şansına sahip olacak.

Facebook bundan iki yıl önce kullanıcılarına daha fazla video göstermek için agresif adımlar atmaya başlamıştı. Sosyal paylaşı sitesi, 2016 itibarıyla kullanıcılarının günde 100 milyon saat video izlediğini açıklamıştı. Facebook CEO’su Mark Zuckerberg, videolardan önce reklam gösterilmesini ise yasaklamıştı.

Hali hazırda Facebook’ta video paylaşan pek çok yayıncı, bunun için ciddi kaynaklar harcıyor. Buna rağmen, söz konusu yayıncıların büyük kısmı Facebook videoları için yaptıkları yatırıma gereken karşılığı alamıyor. Bu durum, bazı yayıncıların değerli içeriklerini Facebook üzerinde paylaşmasını engelleyen bir faktör niteliği taşıyor.

Facebook, geçtiğimiz yıl yayıncılara reklam verenlerin sponsor olduğu videolar hazırlama izni vermişti. Bu sayede bazı yatırımcılar Facebook videolarından ciddi anlamda gelir elde edebilmişti. Kaynaklara göre, Facebook söz konusu kararı Buzzfeed yöneticilerinden gelen şikayetlerin ardından aldı.

Facebook video yayıncılarına reklam fırsatları sunmak için başka deneyler de gerçekleştirdi. 2015’te özel bir video bölümü oluşturan şirket, bazı yayıncılara bu bölümde gösterilen reklamlardan pay vermişti. Sosyal paylaşım sitesi, geçtiğimiz yıl canlı videoların ortasında reklam gösterimini de test etmişti.

Ancak Facebook’un yeni planının etki alanının bundan çok daha büyük olacağı bir gerçek. Haber Kaynağında gösterilecek tüm videoların ortasına reklam yerleştirilmesi, şirket adına büyük bir gelir kalemi olabilir.

Facebook video ortasında reklam gösteriminin ipucunu daha önce vermişti

Facebook’tan şimdilik bu konuya ilişkin bir açıklama gelmiş değil. Ancak şirketin içerik operasyonlarından sorumlu başkan yardımcısı Dan Rose, video ortası reklamların başka formatlarda da deneneceğini açıklamıştı.