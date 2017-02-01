Facebook video alanındaki iddialı adımlarını durduracak gibi görünmüyor. Yeni video reklamı araçlarını dağıtıma çıkaran sosyal paylaşım sitesi, daha uzun ve daha fazla etkileşim doğuran videoları platformunda biraz daha öne çıkarıyor. The Wall Street Journal’da yer alan bir haber, şirketin video konusunda topa basmaya niyeti olmadığını gösteriyor. Habere göre, Facebook TV uygulamasıyla set üstü kutulara girmeye ve kullanıcılara orijinal içerikler ulaştırmayı hedefliyor.

Yeni uygulamanın özelliklerine dair detaylar şu an için oldukça sınırlı. Ancak The Wall Street Journal’ın haberinde uygulamanın video içerikleri öne çıkaracağı belirtiliyor. Bu da uygulamanın Haber Kaynağına büyük ekranda bakmayı sağlayan bir portaldan fazlası olacağı anlamına geliyor. Sosyal paylaşım sitesinin uygulamada TV tarzı uzun içerikler sunmak adına medya şirketleriyle görüştüğü de gelen haberler arasında yer alıyor.

Bu içerikler arasında dizilerin, şov programlarının ve spor müsabakalarının da bulunacağı söyleniyor. Facebook’un bu uygulama sayesinde kendisine daha fazla gelir getirecek TV tarzı reklamlar sunmayı hedeflediği iddia ediliyor.

Facebook TV uygulamasında kullanıcı videolarından nasıl yararlanacak bilinmiyor

Facebook kullanıcıları tarafından yüklenen videoların bu yeni uygulamada nasıl kullanılacağı konusunda henüz bir bilgi bulunmuyor. Sosyal paylaşım sitesinin TV uygulaması konusundaki çalışmalara yıllardır devam ettiği belirtilirken, video açılımıyla birlikte bu çalışmalarda vites yükseltildiği ifade edildi.